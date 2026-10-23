ילד בן 11 נפצע באורח קל עד בינוני בתאונה בין רכב לקורקינט חשמלי ברחוב הפלמ"ח באשדוד. צוות אמבולנס של איחוד הצלה העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים אסותא.

קובי רוזן