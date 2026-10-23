מבזקים נוספים
ילד בן 11 נפצע בתאונה בין רכב לקורקינט באשדוד
ילד בן 11 נפצע באורח קל עד בינוני בתאונה בין רכב לקורקינט חשמלי ברחוב הפלמ"ח באשדוד. צוות אמבולנס של איחוד הצלה העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים אסותא.קובי רוזן
ילד בן 12 נפצע קשה בתאונת קורקינט חשמלי בחיפה
ילד בן 12 נפצע במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בעת שרכב על קורקינט חשמלי בדרך הים פינת שלמה המלך בחיפה. הדיווח התקבל במוקד מגן דוד אדום בשעה 14:44. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים רמב"ם עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
רוכב אופניים נפצע בתאונה בכביש 553 סמוך לאבן יהודה
גבר כבן 30 נפצע במצב בינוני לאחר שנפגע מרכב בכביש 553 סמוך לאבן יהודה. הדיווח התקבל במוקד מגן דוד אדום בשעה 16:29. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים בילינסון עם חבלת ראש.קובי רוזן
שני גברים נפצעו מפיצוץ בלון גז במועצה אזורית שדות דן
שני גברים נפצעו מפיצוץ בלון גז במועצה אזורית שדות דן. הדיווח התקבל במוקד מגן דוד אדום בשעה 16:15. צוותי מד"א מפנים לבית החולים שיבא בתל השומר גבר בן 75 במצב בינוני עם כוויות בראש ובגפיים, ופצוע נוסף במצב קל.קובי רוזן
בית שמש: הולכת רגל בת 23 נפגעה מאוטובוס במצב בינוני
הולכת רגל כבת 23 נפגעה מאוטובוס ברחוב נהר הירדן בבית שמש. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה לאחר שנחבלה בגפיים התחתונות. הפצועה פונתה לבית החולים הדסה עין כרם במצב בינוני.קובי רוזן
שעות אחרי הפיגוע: דחפורים בפאתי חברון – "זו רק ההתחלה"
עשרות מבנים ערביים בלתי חוקיים נהרסו סמוך לזירת הפיגוע הקטלני • סמוטריץ' בשטח: "זו רק ההתחלה" | אישור 4 חוות חדשות בדרום הר חברון (בארץ)קובי ישראל
צה"ל יערוך תרגיל הגנה רב-זירתי בצפון ובמרכז ביום ראשון ושני
צה"ל יקיים ביום ראשון ושני הקרוב (25-26 באוקטובר) תרגיל צבאי במרחב הצפון והמרכז בהשתתפות חיל האוויר ומספר אוגדות. במהלך התרגיל יתרגלו הכוחות תרחישי הגנה רב-זירתית, כולל מתקפת פתע וחדירה לשטח ישראל באוויר וביבשה. התרגיל נועד לשפר את מוכנות צה"ל להגנה בגבולות ולמעבר להסלמה, ומיושמים בו לקחים מהמלחמה. צה"ל מדגיש: אין חשש לאירוע בטחוני. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טיס באזור.ב. ניסני
מתקפת פתע וחדירה אווירית: תרגיל ענק של צה"ל בצפון ובמרכז
ארבע אוגדות וחיל האוויר יתרגלו תרחישי חדירה ומתקפת פתע • האימון יתמקד בהגנה על יישובים ומעבר מהיר לחירום | התרגיל תוכנן מראש כחלק מגרף האימונים (צבא וביטחון)כיכר השבת