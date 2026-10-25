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מבזקתיעוד התקרית

אחרי שהתנפלה עם מזרק על בחור ישיבה: החשודה נתפסה במהלך השבת

חשודה בתקיפה אנטישמית של חסיד חב"ד ברחוב 47 במנהטן נעצרה במהלך השבת • שיתוף פעולה בין ארגוני השמירה והמשטרה הוביל למעצר (בעולם)

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מבזקים נוספים

10:09

יו"ר ועדת הבחירות סולברג זימן דיון דחוף על הפגישה של בן גביר ורה"מ עם המפכ"ל; "על טוהר הבחירות"

לאחר שהוגשה עתירה דחופה נגד פגישת נתניהו, בן גביר והמפכ"ל בנושא טוהר הבחירות, יו"ר ועדת הבחירות קצב זמן קצר לרה"מ והשר לביטחון לאומי להשיב על העתירה הדחופה; "בשים לב לדוחק הזמנים, לא תינתן ארכה" | דרמה של הרגע האחרון (פוליטי)

יוני גבאי
10:02

השבת המרגשת עם הבחור החסידי שנחשד בריגול לאיראן; החתונה שבוטלה והביקור של ראש הישיבה

החתן האמריקאי אלי לוון שנעצר בחשד למגע עם סוכן זר שוחרר בערב שב"ק למעצר בית • הבחור היה אמור להתחתן הערב, ולעת עתה טרם נקבע מועד חדש ליום שמחתו • וגם, הביקור המרגש של ראש הישיבה שנחת במיוחד בארץ בערב שבת (חדשות, חרדים)

חיים רוזנבוים
10:00

מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00 

לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (רדיו כיכר FM)

כיכר השבת
09:59

עשרות נמחצו למוות: בניין בן-16 קומות קרס לתוך עצמו

מבנה בבנייה קרס באזור מסחרי צפוף בבירת קניה והפך לערימת בטון וברזל | כוחות החילוץ פעלו לאיתור נעדרים, לאחר שאנשים נלכדו מתחת להריסות (חדשות בעולם) 

דני שפיץ
09:55

גבורה לעיני המצלמות: האב ששלף אקדח וגונן בגופו על בתו

חמושים ארבו לאב ולילדיו מחוץ לביתם בדרום אפריקה ופתחו לעברם באש | האב שלף את אקדחו, הגן בגופו על בתו והשיב בירי קטלני (בעולם)

אריה רוזן
09:54

לעיני אמו המבוהלת: ילד קטן עלה על הרכב - והחל לנהוג | צפו

ילד קטן נכנס לרכב שהושאר מונע והחל לנסוע לעבר כביש סואן בסין, לעיני אמו | האם רדפה אחרי המכונית והצליחה לעצור אותה ברגע האחרון (מעניין)

אריה רוזן
09:48

בני ברק: טעות קטנה הכשילה תביעת הריסה נגד השכנים

שכנים הרחיבו בעשרות מ"ר ללא היתר ופתחו חלונות לחצר השכנה • בית המשפט קבע עוולת מטרד אך דחה את דרישת ההריסה • היעדר מודד ותביעה הכשילו את התובעת (משפט)

חזקי שטרן ודניאל הרץ
09:31

למי קראתם שמאלנים? // טור נוקב

עברנו ארבע שנים קשות, נרדפנו. ראינו מה עזרה לנו ההצבעה בבחירות הקודמות. היום כולם כבר יודעים - בדרך הזו לא משיגים כלום. בדרך הזאת – לא הולכים יותר! // אחד ממובילי תנועת המחאה "שב ואל תעשה" בטור נוקב (חרדים)

אברהם כץ
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