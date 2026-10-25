רגע מאסון: בובת ענק השיבה באש זיקוקים קטלנית על ההמונים

מבזקים נוספים
הליכוד: הדיון עם המפכ"ל הוא על נושאים ביטחוניים, היו"ר מוזמן לשלוח נציג מטעמו
לאחר שהוגשה עתירה דחופה נגד פגישת נתניהו, בן גביר והמפכ"ל בנושא טוהר הבחירות, יו"ר ועדת הבחירות קצב זמן קצר לרה"מ והשר לביטחון לאומי להשיב על העתירה הדחופה; "בשים לב לדוחק הזמנים, לא תינתן ארכה" | בליכוד הגיבו: "הפגישה עם המפכ״ל היא השלמה לדיון בטחוני שנעשה עם כלל ראשי מערכת הביטחון לאור האיומים הבטחוניים", נמסר ( חדשות, פוליטי)יוני גבאי
רב מקהילת חב"ד נעצר בחשד לרצח: דרס למוות צעיר בקליפורניה
הרב אבא בריסקי (35) מקהילת חב"ד באגורה הילס נעצר בחשד לרצח • ניקולס לאנג (28) נהרג בדריסה ליד תחנת דלק בקמרילו | תדהמה בקהילה (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
יו"ר ועדת הבחירות סולברג זימן דיון דחוף על הפגישה של בן גביר ורה"מ עם המפכ"ל; "על טוהר הבחירות"
לאחר שהוגשה עתירה דחופה נגד פגישת נתניהו, בן גביר והמפכ"ל בנושא טוהר הבחירות, יו"ר ועדת הבחירות קצב זמן קצר לרה"מ והשר לביטחון לאומי להשיב על העתירה הדחופה; "בשים לב לדוחק הזמנים, לא תינתן ארכה" | בליכוד הגיבו: "הפגישה עם המפכ״ל היא השלמה לדיון בטחוני שנעשה עם כלל ראשי מערכת הביטחון לאור האיומים הבטחוניים", נמסר ( חדשות, פוליטי)יוני גבאי
השבת המרגשת עם הבחור החסידי שנחשד בריגול לאיראן; החתונה שבוטלה והביקור של ראש הישיבה
החתן האמריקאי אלי לוון שנעצר בחשד למגע עם סוכן זר שוחרר בערב שב"ק למעצר בית • הבחור היה אמור להתחתן הערב, ולעת עתה טרם נקבע מועד חדש ליום שמחתו • וגם, הביקור המרגש של ראש הישיבה שנחת במיוחד בארץ בערב שבת (חדשות, חרדים)חיים רוזנבוים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (רדיו כיכר FM)כיכר השבת
עשרות נמחצו למוות: בניין בן-16 קומות קרס לתוך עצמו
מבנה בבנייה קרס באזור מסחרי צפוף בבירת קניה והפך לערימת בטון וברזל | כוחות החילוץ פעלו לאיתור נעדרים, לאחר שאנשים נלכדו מתחת להריסות (חדשות בעולם)דני שפיץ
גבורה לעיני המצלמות: האב ששלף אקדח וגונן בגופו על בתו
חמושים ארבו לאב ולילדיו מחוץ לביתם בדרום אפריקה ופתחו לעברם באש | האב שלף את אקדחו, הגן בגופו על בתו והשיב בירי קטלני (בעולם)אריה רוזן
לעיני אמו המבוהלת: ילד קטן עלה על הרכב - והחל לנהוג | צפו
ילד קטן נכנס לרכב שהושאר מונע והחל לנסוע לעבר כביש סואן בסין, לעיני אמו | האם רדפה אחרי המכונית והצליחה לעצור אותה ברגע האחרון (מעניין)אריה רוזן