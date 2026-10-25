מבזקים נוספים
"מבצע חברון": שלושה נעצרו אחרי שפרסמו הסתה ותמיכה בפיגוע הרצחני
"הזכות היא שלי והארץ היא שלי, אין לכם מקום על אדמתנו": כך פרסם אחד החשודים שנעצר הלילה בפעילות ממוקדת בעיר הפלסטינית חברון לאחר האירוע הרצחני שארע ביום שישי האחרון | במסגרתה, פעלה יחידת 'חץ' יהודה במחוז ש"י למעצרם של שלושה חשודים בגין הסתה במרשתת ובהבעת תמיכה ואהדה אודות הפיגוע ובארגון הטרור 'חמאס' | תיעוד מהמעצרים (חדשות)קובי רוזן
השר בן גביר חשף: כך המחבלים נערכים בבתי הכלא לחגוג את הבחירות
יו"ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר חשף בתוכנית הפטריוטים בערוץ 14: "הגיע לידי מידע מבתי הכלא לביא וקציעות שמחבלים אוגרים מזון כדי לחגוג אם לא אמשיך בתפקיד" (פוליטי)קובי אטינגר
מוט הבטיחות התרומם: צעירה נהרגה בנפילה ממתקן שעשועים
טרגדיה בלונה פארק: צעירה נהרגה לאחר שנפלה ממתקן מסתובב. תיעוד קשה ברשתות מציג את מוט הבטיחות מתרומם (חדשות בעולם)דני שפיץ
נעצרו ארבע חשודות בעוקץ מאות אנשים במסווה החזרי מס
משטרת ישראל עצרה ארבע חשודות בפרשת הונאה שבמסגרתה נעקצו כ-500 לקוחות במסווה של החזרי מס. שלוש מהחשודות, בהן אם ובתה מכפר כנא וחשודה מעילוט, עבדו בחברה לגיטימית להחזרי מס ולפי החשד הפנו את תשלומי הלקוחות לחשבונות בנק פרטיים ופיקטיביים. בחודשים האחרונים פנו החשודות גם לקרנות הפנסיה של הלקוחות וביקשו לפתוח אותן, מה שגרם לאובדן זכויות וכסף. רבים מהנפגעים לא התלוננו והיחידה החוקרת פנתה אליהם באופן יזום. במעצרים תפסו שוטרי מחוז צפון ממצאים המקשרים את החשודות לעבירות.קובי רוזן
רוכב אופנוע בן 40 נפצע בינוני בתאונה בכביש 4 סמוך למחלף מסובים
רוכב אופנוע כבן 40 נפצע הבוקר (07:55) בתאונת דרכים בכביש 4 ליד מחלף מסובים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול במקום ופינו אותו לבית החולים שיבא במצב בינוני, כשהוא סובל מחבלות בראש ובגפיים.קובי רוזן
רגע מאסון: בובת ענק השיבה באש זיקוקים קטלנית על ההמונים
שריפת דמות הענק המסורתית בהודו יצאה משליטה בתוך שניות: זיקוקים ורקטות החלו לעוף ישירות לתוך ההמון שנמלט בבהלה. הרשת כבר סוערת: "זה נראה כמו מתקפת נגד" (חדשות בעולם)דני שפיץ
מהומות בברצלונה: פורעים אנרכיסטים משחיתים רכוש בכיכר קטלוניה
ספרד מצטרפת לגל המהומות באירופה לאחר צרפת, איטליה ובלגיה. פורעים אנרכיסטים משחיתים רכוש בכיכר קטלוניה בברצלונה.קובי אטינגר
צה"ל הטיל סגר על יהודה ושומרון החל ממחר
צה"ל הטיל סגר על יהודה ושומרון החל ממחר (יום א') ועד יום ב', במסגרתו לא תתאפשר כניסת פועלים פלסטינים לעבודה ביישובים ביהודה ושומרון ובבקעה, למעט אזורי תעשייה ואזורים בודדים שאושרו. בנוסף, הדרג המדיני אישר בהמלצת מערכת הביטחון איסור כניסה ויציאה של פועלים פלסטינים לכל יהודה ושומרון והבקעה, כולל אזורי תעשייה, וסגירת כלל המעברים היבשתיים לאורך יום הבחירות (יום ג'), 27 באוקטובר 2026.קובי אטינגר