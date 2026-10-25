ראש הממשלה נתניהו טען כי השיחה שגרתית לקראת הבחירות, לאחר שהמפכ"ל נעדר מפגישה עם ראש הממשלה וראשי מערכת הביטחון ביום חמישי. לדברי נתניהו, הפגישה נועדה לדון בהתראות ביטחוניות דרמטיות וחמורות על כוונת גורמי טרור לסכל את הבחירות או להשפיע על מהלכן.

כיכר השבת