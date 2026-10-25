ועדת הכספים בראשות ח"כ חנוך מילביצקי אישרה היום (ראשון), יומיים בלבד לפני פתיחת הקלפיות לכנסת ה-26, שורה של שינויים תקציביים במסגרת שנת הכספים 2026. השינויים, שקיבלו את הסכמת ועדת ההסכמות נוכח הסמיכות לבחירות, כוללים תקציבים משמעותיים למשרד החינוך, למשרד התיירות ולשיקום חבל התקומה.

במסגרת השינויים התקציביים, אושרה העברה של כ-500 מיליון ש"ח למשרד החינוך עבור התאמת תקציב ההוצאה לביצוע הצפוי בהתאם לתוכנית החומש לבינוי כיתות ותקציבי פיתוח נוספים. בנוסף, הועברו כ-97 מיליון ש"ח ממשרד ראש הממשלה למשרד החינוך, וכן 120 מיליון ש"ח במסגרת הוצאה המותנית בהכנסה.

התקציבים הנוספים למשרד החינוך מיועדים למימון שכר עובדי הוראה בהתאם לתחזיות ביצוע, פרויקטי מחשוב ומערכות מידע, תקצוב ישיר לארגוני המורים, קרנות רווחה ונושאים נוספים. כמו כן, התקציב כולל יישום החלטות ממשלה לחיזוק הצפון והדרום, וביצוע הסכמים פוליטיים בעלי משמעות תקציבית - מכינות אופק לנוער בסיכון, מתנדבים לשנת שירות, תמיכה בתנועות נוער, הפעלת קבוצת מחנכים וכפרי סטודנטים.

משרד התיירות זכה להעברה של כ-95 מיליון ש"ח מסעיפי תעסוקה, תיירות ומשרד האוצר. התקציב מיועד ליישום החלטת ממשלה "סיוע למארגני התיירות הנכנסת בשל מלחמת 'שאגת הארי'", החלטת ממשלה "שיקום מתקני אכסון שקלטו מפונים ועידוד תיירות פנים", והחלטות ממשלה לעניין פינוי אוכלוסייה וקליטתה במלחמת "חרבות ברזל". בנוסף, אושר שינוי פנימי במשרד התיירות בסך 18 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב עבור תקצוב פעילות החברה הממשלתית להגנות ים המלח ופיתוח תשתיות תיירות.

בתחום התכנון, אושרה העברה של כ-76 מיליון ש"ח לסעיף רשויות פיקוח, וכן כ-70 מיליון ש"ח בהרשאה להתחייב. התקצוב נועד לפעולות מנהל התכנון השוטפות ויישום החלטות ממשלה. כמו כן, הועברו כ-131 מיליון ש"ח ממשרד ראש הממשלה לסעיף 'רשויות פיקוח' עבור מימון הרשאות עבר במסגרת תוכנית מנהלת תקומה, לשיקום ופיתוח חבל התקומה.

בסיום הדיון, סיכם ח"כ חנוך מילביצקי את כהונתו כיו"ר ועדת הכספים ונפרד מחברי הוועדה והצוות המקצועי. "הייתה לי הזכות לשבת למעלה משנה בראשות הוועדה הזו", אמר מילביצקי. "אני רוצה לומר תודה רבה לכל חברי הוועדה, במיוחד לחבר הכנסת משה גפני, וחבר הכנסת ינון אזולאי, שני ח"כים מאוד מנוסים פה, שלקחו אותי תחת חסותם ודאגו שלא אעשה יותר מידי שטויות".

מילביצקי הודה לצוות המקצועי של הוועדה ולייעוץ המשפטי. "לא הייתה פעם אחת שביקשתי משהו וקיבלתי תשובה שלילית, לא משנה השעה והמועד תמיד משתדלים ועושים, זה לא מובן מאליו", ציין. "למרות שלא תמיד הסכמתי עם ההחלטות שלהם, תמיד הייתה לי הערכה ועדיין יש לי, למקצועיות ולמסירות".

ח"כ ינון אזולאי השיב למילביצקי: "אני חושב שמילאת את התפקיד בשנה לא פשוטה, זה היה אמור להיות לחודש או חודשיים, ובסופו של דבר התארך ועשית את העבודה בצורה מקצועית. תודה לך ואני בטוח שנעבוד עוד רבות ביחד".