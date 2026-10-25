משטרת ישראל פתחה היום (ראשון) בחקירה מואצת בעקבות אירוע ירי קטלני ביפיע, במהלכו נורה למוות גבר כבן 25. זהות הנפגע טרם פורסמה, והמשטרה פועלת במקביל לאיתור החשודים בירי.

על פי הנמסר מדוברות המשטרה, אחרי הדיווח, כוחות משטרה הוזעקו למקום, החלו בסריקות נרחבות לאיתור החשודים ופתחו בחקירת נסיבות המקרה. הרקע לאירוע נבדק כפלילי.

צוותי מד"א שהגיעו לזירה מסרו כי הפצוע שכב ללא הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם פציעות חודרות בגופו. חובש בכיר במד"א, עלא אלדין בשיר, סיפר: "הפצוע שכב כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות בגופו לאחר שנפצע באירוע אלימות. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

אירוע הירי ביפיע מצטרף לשורת אירועי אלימות חמורים שהתרחשו בחודשים האחרונים במגזר הערבי. לפני כשלושה ימים דיווחה המשטרה על חטיפתו של קטין ברהט על ידי חמושים, במהלכה הותקף הנער באלימות קשה. גם באותו מקרה פתחה המשטרה בחקירה מואצת ובסריקות נרחבות.

המשטרה ממשיכה בסריקות באזור יפיע במטרה לאתר את החשודים בירי. נסיבות האירוע המדויקות עדיין נמצאות בבדיקה, והחוקרים פועלים לאיסוף ממצאים ועדויות שיסייעו בפתרון המקרה.

בשבועות האחרונים הגבירה משטרת ישראל את פעילותה נגד החזקת נשק בלתי חוקי במגזר הערבי. במסגרת מבצעים משטרתיים נרחבים נתפסו עשרות כלי נשק ואמצעי לחימה, אך אירועי הירי והאלימות ממשיכים להתרחש.