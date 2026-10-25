רשות המסים בנתונים מפתיעים: נשבר השיא ברישום רכבים חדשים

רשות המסים פרסמה את החלק הראשון של הסקירה התקופתית לענף הרכב לשנת 2025, והנתונים חושפים תמונה מורכבת: שנה עם היקפי יבוא נמוכים במיוחד, אך עם נתוני רישום לתנועה בין הגבוהים ביותר שנרשמו אי פעם בישראל. כ-290 אלף רכבי נוסעים נרשמו לתנועה בשנת 2025 – שיא היסטורי שמהווה עלייה של כ-8.4% לעומת שנת 2024.

הפער המשמעותי בין היבוא לבין הרישום לתנועה נובע מהקדמה משמעותית של היבוא לחודש דצמבר 2024. יבואנים רצו להקדים את היבוא לפני העלאות המסים שנכנסו לתוקף בינואר 2025, וכתוצאה מכך שליש מהיבוא השנתי של שנת 2024 וגם של שנת 2025 הגיע בחודש דצמבר 2024 בלבד. בחודש ינואר 2025 לבדו נרשמו למעלה מ-50,000 רכבי נוסעים – מכירות שבוצעו מתוך המלאים שנאגרו.

בסך הכל יובאו כ-250 אלף כלי רכב בשנת 2025, ירידה של 25% ביחס לשנת 2024. מתוכם 240.2 אלף רכבי נוסעים, כמות הנמוכה ב-26.3% מזו של שנת 2024. הירידה בכמות היבוא לוותה גם בירידה בערך היבוא – הערך השקלי הכולל של כל כלי הרכב שיובאו לארץ בשנת 2025 הסתכם ב-23.6 מיליארד ₪, ירידה של 20.9% לעומת שנת 2024.

הירידה בערך היבוא מוסברת בשני גורמים מרכזיים: ירידת מחירי היבוא וירידת הכמות המיובאת. כמו כן, נכנסו לשוק כמויות גדולות של כלי רכב חשמליים זולים מתוצרת סין. על פי הנתונים, 96% מרכבי פלאג-אין ו-88% מהרכבים החשמליים שיובאו בשנת 2025 הגיעו מסין.

בשנת 2025 נמשכה מגמת ההפחתה של הטבות המס לרכבים בעלי מערכת הנעה מתקדמת. לאחר שבשנת 2022 בוטלה הטבת המס לרכב היברידי לא נטען, בוטלה בשנת 2024 גם הטבת המס לרכב היברידי נטען. כמו כן, מס הקניה על רכב חשמלי, שעלה במהלך השנים, הגיע בשנת 2025 לשיעור של 45%.

למרות מגמת ההפחתה של הטבות המס, שבאה בתגובה לגידול בשיעור החדירה של דגמים אלו לשוק, מגמת הגידול ביבוא של כלי רכב אלו נמשכה גם בשנת 2025. המשקל של כלי רכב בעלי הנעה מתקדמת – היברידי, פלאג-אין וחשמלי – היווה כ-60% מרכבי הנוסעים שנרשמו לתנועה באותה שנה: 20% חשמלי, 28.4% היברידי לא נטען, ו-11.9% היברידי נטען.

הנתונים מצביעים על שינוי משמעותי בהרכב צי הרכב הישראלי, כאשר רכבים בעלי הנעה מתקדמת הופכים לנפוצים יותר ויותר בכבישי הארץ. מגמה זו צפויה להימשך גם בשנים הקרובות, על אף העלאות המסים והפחתת ההטבות.