איזנקוט: טראמפ ידיד אמת של ישראל, יעבוד עם כל מנהיג שייבחר

הגאון הרב שריאל רוזנברג, גאב"ד בית דין צדק בני ברק תקף בחריפות את המדינה במהלך כינוס דגל התורה | "אמר לי אחד שהוא לא יכול להצביע בבחירות של מדינה מושחתת שרודפת את לומדי התורה, שזה בגדר רצח עם" (בארץ)

כיכר השבת