איזנקוט: טראמפ ידיד אמת של ישראל, יעבוד עם כל מנהיג שייבחר

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זעקת הגר"י זילברשטיין בעצרת: "מי שאינו שומע לגדול שבדור - ענשו גדול מאד" | צפו
הגאון רבי יצחק זילברשטיין, נשא דברים בעצרת הענק של 'דגל התורה' בבני ברק, ועורר על החובה הגמורה לשמוע בקול דברי חכמים | צפו בתיעוד (חרדים)חזקי שטרן
תיעוד קשה לצפייה: הרגעים האחרונים של המוסלמי שנרצח בפיגוע
תיעוד קשה לצפייה שפורסם ברשתות החברתיות, מציג את הרגעים האחרונים של אחד הקרבנות בפיגוע שבוצע נגד מוסלמים בעיר ביום שישי האחרון | כך נראו רגעיו האחרונים של הקרבן (חדשות)כיכר השבת
"הם כבר לא שוליים, זו תופעה": אליקים שטארק על מפלגת "הציבור החרדי"
בריאיון באולפן 'כיכר השבת' מתייחס אליקים שטארק למפלגתו החדשה של חברו מוטי לייטנר • שטארק מודה בטענות המוצדקות של הציבור החרדי הצעיר והעובד, אך מקשה על המהלך: "שינוי יוצרים מתוך הממסד" (חרדים)ישי כהן
מזג האוויר ישפיע על אחוזי ההצבעה? ברד, סופות רעמים ושיטפונות בצהרי יום שלישי
הגשמים המקומיים של תחילת השבוע יתחזקו ביום שלישי וילוו בסופות רעמים, ברד וחשש כבד משיטפונות בנחלי הדרום והמזרח • ביום רביעי תימשך המגמה עם ירידה נוספת בטמפרטורות (מזג האוויר)כיכר השבת
טראמפ בפוסט תמיכה בנתניהו: "הצביעו לביבי, עלינו להשלים את המשימה"
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיתף מחדש את הודעת התמיכה בראש הממשלה בנימין נתניהו, ושיגר מסר ישיר לאזרחי ישראל בערב יום הבחירות: "לביבי ולי יש מערכת יחסים מצוינת בלנצח יחד, אסור שתישמע עוד הקריאה מוות לישראל" (בחירות 2026)יוני גבאי
דרמה פוליטית בברזיל: הנשיא המכהן לולה ניצח בסיבוב השני - בולסונארו מסרב להכיר בתוצאות
בתום מרוץ צמוד ומתוח, נשיא ברזיל המכהן לואיז אינסיו לולה דה סילבה זכה הלילה בכהונה רביעית לאחר שגבר על יריבו הסנאטור פלאביו בולסונארו • רשות הבחירות הכריזה על הניצחון לאחר שפער הקולות הגיע ל כ-4.2 מיליון • בולסונארו כבר הודיע: "בלתי אפשרי להכיר בתוצאות, נפעל לבטלן" | כל המספרים (חדשות)יוסי נכטיגל
טראמפ קורא לישראלים להצביע לנתניהו: "עלינו להשלים את המשימה"
הנשיא לשעבר דונלד טראמפ פרסם ציוץ תמיכה נוסף בראש הממשלה בנימין נתניהו כיממה לפני הבחירות בישראל. "הצביעו לביבי, עלינו להשלים את המשימה שהתחלנו" כתב טראמפ.כיכר השבת
הגר"ש רוזנברג בפני אלפים בעצרת: "רודפים את לומדי התורה, בגדר רצח עם" | צפו
הגאון הרב שריאל רוזנברג, גאב"ד בית דין צדק בני ברק תקף בחריפות את המדינה במהלך כינוס דגל התורה | "אמר לי אחד שהוא לא יכול להצביע בבחירות של מדינה מושחתת שרודפת את לומדי התורה, שזה בגדר רצח עם" (בארץ)כיכר השבת