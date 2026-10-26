המעצרים, הלילה - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 1:07 המעצרים, הלילה ( צילום: דוברות המשטרה )

בפעילות מודיעינית משותפת של היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב גלעד וכוח צה"ל מחטמ"ר עציון, נעצרו הלילה (בין ראשון לשני) שני חשודים בעיר בית לחם. החשודים, תושבי בית לחם בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, נעצרו בחשד להזדהות עם ארגון הטרור חמאס ולהחזקת אמצעי לחימה.

במשטרה ציינו כי הכוחות ערכו חיפושים במספר מוקדים בעיר בית לחם. באחד המוקדים חיפשו בביתו של חשוד שעלה כי הוא מזוהה עם ארגון הטרור חמאס. במקביל ערכו הכוחות חיפוש בביתו של חשוד נוסף אשר על פי החשד החזיק ברשותו אמצעי לחימה.

במהלך הפשיטה על הבתים, תפסו הכוחות ברשות החשודים רובה ציד טעון בתחמושת, מדי צה"ל ואמצעים טכנולוגיים נוספים. שני החשודים נעצרו והועברו לחקירה בתחנת מעלה אדומים בחשד לעבירות של נשיאה או החזקת נשק והחזקת ציוד צבאי ללא היתר. המחבלים תצפתו, יצאו מהרכב - ופתחו באש | תיעוד רגעי הפיגוע כיכר השבת | 23.10.26 מחריד: הריב בתוך הדירה במרכז הסתיים במוות | תיעודים מהזירה נחשפים קובי אטינגר | 25.10.26 בתום חקירתם נכלאו שני החשודים. המשטרה הבהירה כי תמשיך לפעול נגד אלו המסיתים לטרור ואלו המחזיקים באמצעי לחימה בניגוד לחוק, ותפעל למיצוי הדין עמם.

במקביל לפעילות בבית לחם, פעלו שוטרי מחוז ש"י במוקדים נוספים בגזרת יהודה ושומרון. במהלך הפעילות תפסו בלשי תחנת חברון רובה ציד ותחמושת רבה. החשוד בהחזקתם, בן 30, נעצר על ידי השוטרים והועבר לחקירה בתחנת חברון.

הפעילות מצטרפת לשורת מבצעים שביצעו כוחות הביטחון בימים האחרונים בגזרת יהודה ושומרון. לפני מספר ימים נעצרו שלושה חשודים בחברון בחשד להסתה במרשתת ובהבעת תמיכה ואהדה בפיגוע הרצחני שארע ביום שישי האחרון.

משטרת ישראל הדגישה כי תמשיך בפעילות נחושה נגד מחזיקי נשק בלתי חוקי ומסיתים לטרור באזור יהודה ושומרון. "נאתר, נחקור ונפעל למיצוי הדין עמם", נמסר מדוברות המשטרה.