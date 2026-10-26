פאקר העביר למעלה ממיליון דולר למשרד עורכי הדין של חדד

מבזקים נוספים
"התפללתי בבכי על הקבר של אבא שלי": אבי לוקוב חושף על המהפך שגרם לו לתמוך ביהדות התורה
הקומיקאי, המבקר החריף אבי לוקוב הגיע לתוכנית 'דבר ראשון' עם משה מנס לבירור נוקב ונטול כפפות | עונה בכאב להאשמות על "מכירת חיסול" של עמדותיו, מתוודה בדמעות על הטעות הקשה ומסביר מדויק מדוע למרות כל הפגמים בממסד – הצבעה ליהדות התורה היא קידוש השם | וגם, תוקף את לייטנר אך מפנה אצבע מאשימה לעסקונה הישנה (דבר ראשון)משה מנס
כאן נגמרים החיים: תיעוד נהיגה בכביש 'דרך המוות' המפותל בעולם
תיעוד מצמרר מהמערב המרוחק של נפאל חושף את תנאי הנסיעה בכביש קרנאלי, המתפתל בין הרים תלולים ותוואי שטח קשוח (חדשות בעולם)דני שפיץ
התירוץ המגוחך של החשודה בהתנפלות על בחור ישיבה עם מזרק
אנה מוצ'לובה הובאה לדיון בהארכת מעצר בבית המשפט במנהטן • התביעה חשפה פרטים קשים על סדרת התקיפות האנטישמיות | השופטת קבעה ערבות של 50 אלף דולר (בעולם)דניאל הרץ
שני הרוגים באירוע ירי ברחוב משה דיין בתל אביב
משטרת ישראל דיווחה על אירוע ירי ברחוב משה דיין בתל אביב, במהלכו נורו שני בני אדם ומותם נקבע במקום. כוחות תחנת תל אביב דרום וחוקרי זיהוי פלילי הגיעו לזירה, ונפתחה חקירה לבירור נסיבות האירוע.קובי רוזן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (רדיו כיכר FM)כיכר השבת
שני גברים כבני 60 פונו מחוסרי הכרה בתל אביב
שני גברים כבני 60 פונו הבוקר במצב קשה מדרך משה דיין בתל אביב. לפי דיווח מד"א, שני הפצועים היו מחוסרי הכרה עם פציעות חודרות. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 09:32.קובי רוזן
הפעילה החברתית שפי פז הלכה לעולמה
הפעילה החברתית שפי פז הלכה לעולמה.כיכר השבת
CNN: ישראל התכוננה לתקוף באיראן אך ארה"ב ביקשה להמתין
לפי דיווח ב-CNN, ישראל התכוננה לתקוף באיראן בימים האחרונים אך ארה"ב ביקשה להמתין ואותתה על פעולה משותפת בהמשך. אחת הסיבות: שיחה של זמיר עם ראש המטות המשולבים האמריקאי בה נטען שהדבר יפגע בבחירות. צבא ארה"ב ערוך לתקוף תוך 96 שעות מרגע פקודת טראמפ.כיכר השבת