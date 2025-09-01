חוסל? אבו עוביידה ( מתוך פרסום של דובר צה"ל )

הפרשן הערבי הבולט של ערוץ I24NEWS צבי יחזקאלי התייחס לחיסולו של דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, על ידי ישראל בסוף השבוע ברצועת עזה - ואמר כי מדובר בחיסול משמעותי.

לדבריו בערוץ, "אנשי רצועת עזה והערבים שראו את 'אל ג'זירה' עבורם אבו עוביידה היה פניה של המלחמה ופניה של ה-7 לאקטובר. הוא דיבר לאוכלוסייה לעולם הערבי, העריצו אותו, התחפשו אליו. "ראו בו גם אחד עם 7 נשמות, כי הרי היו כמה ידיעות כל כך שחוסל, ולאחר מכן המשיך להופיע. ולמרות שצה"ל חשף את פניו במהלך המלחמה זה לא עזר והוא המשיך לצבור פופולריות". יחזקאלי הוסיף אמש (בין ראשון לשני): "אני כן מסכים שזה משמעותי בכל מה שקשור לסיפור התודעתי, וזה מאוד חשוב, כי אחרי כל קמפיין הערבה והעיתונאים (טענות שישראל חיסלה עיתונאים בבית החולים נאצר. ד.ה), זה הצלחה בזירה שאנחנו בדרך כלל לא מצליחים בה וצריך למנף את זה.

אבו עוביידה ( צילום: דובר צה"ל )

"מה הכוונה? כי יכול להיות, אל תתפלא, אם בעוד כמה שבועות תראה עוד איזה אבו עוביידה עם כאפייה אדומה או שחורה נישא על גלי ההצלחה של הדמות הזו. חמאס לא יזניח את הזירה הזו אבל הוא חטף. זה אומר שגם דמויות כאלה במובן הסמלי והמוראלי עושים רושם".

עוד הסביר: "תחשבו שתושבי רצועת עזה אין כעת מי שידבר איתם אין מי שינחה אותם וירים להם את המורל. הוא, אבו עוביידה, היה עולה למסכים בכל יום סביב 'שיפא', והיו מוחים לו כפיים.

"כעת אין מי שירים להם את המורל, ובמיוחד עכשיו כשמתפנים מצפון הרצועה וברקע מרחף המבצע הצבאי של צה"ל. זה מראה שכישראל בשטח יש הגעה למודיעין ואפשר לחלץ גופות חטופים וחטופים בכלל. אפשר לפגוע באבו עוביידה ולהעלות את המורל ולתת מכה מוראלית לחמאס. אם ישראל תמשיך יכול להיות פה אפילו מפנה".