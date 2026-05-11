בזמן הפסקת האש

הותר לפרסום: רס"ב אלכסנדר גלובניוב הי"ד נפל בקרב סמוך לגבול לבנון

נהג רכב מוביל בגדוד מובילים נפל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה • הלוחם הוא איש כוחות הביטחון הרביעי שנופל במהלך הפסקת האש מרחפני נפץ (צבא וביטחון)

דובר התיר הבוקר (שני) לפרסום את נפילתו של רס"ב במילואים אלכסנדר גלובניוב הי"ד, בן 47 מפתח תקווה, נהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924 במרכז ההובלה. הלוחם נפל בקרב סמוך לגבול , והודעה רשמית על נפילתו נמסרה למשפחתו.

על פי תחקיר ראשוני שערכו כוחות צה"ל, רס"ב גלובניוב ז"ל נפל כתוצאה מפגיעה של רחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור לעבר כוחות הצבא הפועלים באזור. מדובר באיש כוחות הביטחון הרביעי שנופל במהלך תקופת הפסקת האש כתוצאה מרחפני נפץ שמשגר הארגון.

הפרה נוספת של הבנות הפסקת האש

האירוע מצטרף לשורה של הפרות חמורות מצד ארגון הטרור חיזבאללה את הבנות הפסקת האש. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, במהלך השבת האחרונה נרשמו מספר אירועים קשים בהם שיגר הארגון רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ושטח מדינת ישראל.

בשבת האחרונה נפצעו שלושה לוחמים במילואים - לוחם באורח קשה, קצין ולוחם נוסף באורח בינוני - כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה לעבר שטח ישראל סמוך לגבול לבנון. באירוע נוסף שהתרחש באותו יום, שיגר הארגון מספר רחפני נפץ שהתפוצצו בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון וגרמו לפציעת לוחם נוסף באורח בינוני.

האיום המורכב של רחפני הנפץ

רחפני הנפץ שמשגר ארגון הטרור חיזבאללה הפכו לאחד האיומים המורכבים והקטלניים ביותר האורבים ללוחמי צה"ל בשטח. לצד טילי הנ"ט והמטענים המוסתרים, רחפני הנפץ מהווים מרכיב מרכזי באסטרטגיית השחיקה של הארגון מול כוחות הצבא הפועלים בדרום לבנון.

צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית מוגברת בדרום לבנון למרות הפסקת האש הרשמית. ביממה האחרונה תקפו הכוחות מהאוויר ומהיבשה יותר מ-85 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בלבנון, במסגרת הפעילות המתמשכת להסרת איומים על אזרחי ישראל וכוחות צה"ל.

יהי זכרו ברוך.

צה"לחיזבאללהלבנוןפיקוד העורףדרום לבנוןהותר לפרסום

