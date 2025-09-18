רגעים קשים של טרור הפכו את מעבר אלנבי לזירת טרגדיה. שני לוחמים ישראלים, כל אחד בשיא שליחותו ובחייו, נרצחו בתקרית ירי ודקירה שאירעה היום. הסא"ל במיל' יצחק הרוש, בן 68 מירושלים, וסמל אורן הרשקו, בן 20 מתל מונד, לא זכו לראות את הסוף – היורה הירדני פתח לעברם באש ואז דקר אותם לפני שנוטרל ונעצר.

היורה, אזרח ירדני, נהג במשאית סיוע שנועדה לרצועת עזה. צה"ל מסר כי החיילים הופתעו מהירי ומהדקירה, וכי כוחות הביטחון פעלו במהירות כדי לעצור את הפורע.

תקרית זו מהווה זעזוע כבד למערכת הביטחון, ומעלה שוב את הצורך בבחינת אמצעי האבטחה במעברים, במיוחד במקומות שבהם עוברים חיילי צה"ל ועובדי שירותי הסעד. צה"ל פתח בחקירה מלאה כדי להבין את נסיבות האירוע ולהפיק לקחים למניעת הישנותו בעתיד.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפיגוע: "זהו ערב קשה. אני שולח את תנחומי העם כולו למשפחותיהם של סא״ל (במיל׳) יצחק הרוש וסמל אורן הרשקו, שנהרגו היום בפיגוע הנתעב במעבר אלנבי"

"בקרב בעזה, נפלו היום ארבעה מלוחמינו הגיבורים - רס"ן אומרי-חי בן משה, מ״פ בגדוד "דקל", ושלושת הצוערים - סגן רון אריאלי, סגן איתן אבנר בן יצחק וסגן ערן שלם"

עוד אמר: "הם נלחמו באומץ למען הכרעת החמאס והשבת כל חטופינו. רעייתי ואני, יחד עם כל עם ישראל שולחים את תנחומינו מעומק הלב למשפחותיהם ומאחלים החלמה מהירה לפצועים"

"ברוח גבורתם ועוז נפשם של לוחמינו, נמשיך להכות בעוצמה באויבינו עד שנשלים את כל מטרות המלחמה שלנו"