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בהלה במרכז הארץ ובחופי הים: שובל עשן של "יירוט טיל" נראה בשמים

תושביםבמרכז הארץ ורוחצים בחופי הים נדהמו לראות שובל עשן רחב בשמיים, שהזכיר יירוט מבצעי ועורר בהלה רגעית וגל שמועות ברשתות החברתיות | זמן קצר לאחר מכן מיהרו במערכת הביטחון להרגיע את הציבור והבהירו כי מדובר בניסוי מתוכנן מראש במערכת ההגנה האווירית "חץ", שבוצע בשיתוף פעולה בין משרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית. צפו (בארץ)

היירוט כפי שתועד
היירוט כפי שתועד| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

בהלה הורגשה היום (רביעי) בשעות אחר הצהרים באזור מרכז הארץ, כאשר תושבים רבים ורוחצים שהיו בחופי הים הבחינו בשובל עשן לבן ומתפתל בשמיים הנקיים. המראה, שהזכיר לרבים תיעודים מוכרים של יירוטי טילים בעת הסלמה ביטחונית, הוביללהפצה של תמונות וסרטונים ברשתות החברתיות, תוך מעקב וחשש מאירוע ביטחוני חריג באזור.

לאחר דקות ספורות של ערפל מידע ודאגה בקרב הציבור, דוברות משרד הביטחון פרסמה הודעה שהרגיעה את הרוחות.

לפי הודעת המערכת, משרד הביטחון, צה"ל והתעשייה האווירית ביצעו ניסוי מתוכנן מראש במערכת ההגנה האווירית "חץ". במערכת הביטחון הדגישו כי הניסוי נקבע מבעוד מועד במסגרת תוכנית העבודה השגרתית והפיתוח המתמשך של מערכות ההגנה של מדינת ישראל, ולא נרשמה כל חריגה או סכנה לציבור.

מערכת "חץ", המפותחת על ידי התעשייה האווירית בשיתוף מנהלת "חומה" במפא"ת (המנהל למחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד הביטחון) ובסיוע אמריקני, מהווה את השכבה העליונה והמתקדמת ביותר במערך ההגנה הרב-שכבתית של מדינת ישראל. המערכת מיועדת ליירוט טילים בליסטיים מחוץ לאטמוספירה או בשכבות הגבוהות שלה, ומיועדת להתמודד עם איומים ארוכי טווח מזירות שונות.

ניסויים מסוג זה במערכות הגנה מתקדמות נערכים באופן תקופתי כדי לבחון גרסאות תוכנה חדשות, שדרוגים טכנולוגיים, יכולות גילוי וגילוי מטרות, וכן כדי לוודא את כשירותן המבצעית של המערכות בשגרה ובחירום. לעיתים מזומנות, בשל הגובה הרב שבו מתרחשים הניסויים ותנאי מזג האוויר, שובלי העשן של טילי המטרה או טילי היירוט נראים למרחקים רבים באזור החוף והמרכז, מה שמוביל מדי פעם לתיעודים נרחבים ולתגובות נרגשות בקרב האזרחים שלא היו מודעים לקיומו של הניסוי מבעוד מועד.

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