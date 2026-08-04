צבא סוריה באימונים בטורקיה ( צילום: כוחות הצבא ברפובליקה הערבית הסורית )

מה הם מתכננים? על פי דיווחים ערביים, צבא סוריה העלה בשעות האחרונות את רמת הכוננות שלו וגייס מערכים רבים, כך דיווח הערב (שלישי) ערוץ אל-ערביה הסעודי מפי מקורותיו. על פי הדיווח, לא נמסרה הסיבה הרשמית למהלך.