מה הם מתכננים? על פי דיווחים ערביים, צבא סוריה העלה בשעות האחרונות את רמת הכוננות שלו וגייס מערכים רבים, כך דיווח הערב (שלישי) ערוץ אל-ערביה הסעודי מפי מקורותיו. על פי הדיווח, לא נמסרה הסיבה הרשמית למהלך.
מקורות סוריים לא רשמיים טענו כי מדובר בתרגיל צבאי. במקביל, סוכנות "סאברין ניוז", המקורבת למיליציות הפרו-איראניות בעיראק, דיווחה כי הצבא הסורי העביר תגבורות צבאיות לגבול שבין סוריה לעיראק.
בעקבות הבהלה שנוצרה, בפיקוד צפון ביקשו להרגיע והבהירו כי העלאת הכוננות בצבא סוריה אינה קשורה למהלך מול ישראל. לדבריהם, השינוי בהיערכות הסורית נובע ממתיחות פנימית בצפון המדינה, במרחב המרוחק מישראל.
בצה"ל ציינו עוד כי צבא סוריה אינו פרוס במרחב החיץ ברמת הגולן, שבו פועל צה"ל, ולכן אין בשלב זה חשש לחיכוך בין שני הצבאות. המידע על העלאת הכוננות הועבר על ידי צה"ל לרשויות ברמת הגולן.
0 תגובות