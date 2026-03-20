צה״ל מאשר כי במסגרת תקיפה שבוצעה מוקדם יותר השבוע בלב טהרן, חוסל אסמאעיל אחמדי, ששימש כראש אגף המודיעין של יחידת הבסיג' – לצד מפקד היחידה ע'לאם רצ'א סליאמני ומספר מפקדים בכירים נוספים.

לפי הודעת דובר צה״ל, התקיפה בוצעה על ידי חיל האוויר בהכוונה מדויקת של אגף המודיעין, וכוונה נגד צמרת ההנהגה של יחידת הבסיג', הפועלת במסגרת משמרות המהפכה.

בצה״ל ציינו כי אחמדי היה דמות מרכזית בפעילות היחידה, ובין היתר לקח חלק בקידום והוצאה לפועל של פעולות טרור. בנוסף, היה אחראי על אכיפת הסדר הציבורי מטעם המשטר האיראני.

עוד נמסר כי במהלך המחאות הפנימיות באיראן, ובפרט בתקופה האחרונה, אחמדי היה מעורב בהובלת פעולות דיכוי נגד מפגינים, שכללו שימוש באלימות, מעצרים והפעלת כוח נגד אזרחים.

במערכת הביטחון מדגישים כי חיסולו, לצד חיסול מפקד היחידה, מצטרף לשורת חיסולים של בכירים במנגנוני הביטחון האיראניים במהלך המבצע – ומהווה פגיעה נוספת ביכולות הפיקוד והשליטה של המשטר.

צה״ל מסר כי ימשיך לפעול בעוצמה נגד בכירי משטר הטרור האיראני.