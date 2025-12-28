כיכר השבת
צפו בתיעוד מקבאטיה

הלוחמים השלימו את אטימת בית המחבל שביצע את הפיגוע הרצחני בערב שבת

לוחמי צה"ל השלימו את אטימת בית המחבל שביצע את הפיגוע הקטלני בערב שבת בבית שאן, עין חרוד ועפולה | תיעוד מפעילות הלוחמים בכפר (חדשות)

אטימת בית המחבל (צילום: דובר צה"ל)

לוחמי השלימו את אטימת בית המחבל שביצע את הדריסה והדקירה בסוף השבוע בבית שאן, עין חרוד ועפולה. במהלך הפיגוע נרצחו אביב מאור הי"ד, בת 18 מעין חרוד איחוד, ושמשון מדרכי הי"ד, בן 68 מבית שאן.

המחבל המתועב שביצע את הפיגוע הוא אחמד יונס אל ראב, בן 37, שב"ח תושב קבאטיה שחדר לישראל וביצע את הפיגוע הרצחני.

מהחקירה הראשונית בזירת הפיגוע עלה כי המחבל יצא מהכפר קבאטיה, חדר לשטח ישראל וביצע רצף אירועים קטלני: תחילה דרס למוות גבר בן 68 בבית שאן, פגע בנער בן 16 שנפצע באורח קל, ובהמשך המשיך לעבר אזור תל יוסף – שם רצח בדקירות צעירה בת 19.

לאחר מכן נמלט ברכב לכיוון עפולה, שם נוטרל על ידי אזרח וכוחות הביטחון ופונה לבית החולים במצב בינוני.

כזכור, שני אחיו של המחבל, נעצרו בליל שבת בפעילות משותפת של יחידת הימ"מ של משטרת ישראל ושב"כ והועברו לחקירה שמנוהלת על ידי היחידה המרכזית של מחוז צפון ושב"כ.

לאחר פעולות חקירה מהירות שבוצעו אחרי הפיגוע המחריד, עלה החשד כי המחבל שהה בתוך תחומי מדינת ישראל יחד עם שני אחיו בני 30 ו-33 אשר שהו בימים האחרונים באזור הגליל.

במהלך ליל שבת קודש, לאחר שעלתה אינדיקציה למקום הימצאם של שני האחים שפעלו להסתיר את מיקומם, פשטו לוחמי הימ"מ יחד עם כוחות שב"כ, בסיוע כוחות רבים מהמחוז הצפוני, לוחמי מג"ב ולוחמי המשמר הלאומי במג״ב על מבנה חקלאי סמוך לישוב עראבה וביצעו את מעצרם.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר