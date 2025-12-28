לוחמי צה"ל השלימו את אטימת בית המחבל שביצע את פיגוע הדריסה והדקירה בסוף השבוע בבית שאן, עין חרוד ועפולה. במהלך הפיגוע נרצחו אביב מאור הי"ד, בת 18 מעין חרוד איחוד, ושמשון מדרכי הי"ד, בן 68 מבית שאן.

המחבל המתועב שביצע את הפיגוע הוא אחמד יונס אל ראב, בן 37, שב"ח תושב קבאטיה שחדר לישראל וביצע את הפיגוע הרצחני.

מהחקירה הראשונית בזירת הפיגוע עלה כי המחבל יצא מהכפר קבאטיה, חדר לשטח ישראל וביצע רצף אירועים קטלני: תחילה דרס למוות גבר בן 68 בבית שאן, פגע בנער בן 16 שנפצע באורח קל, ובהמשך המשיך לעבר אזור תל יוסף – שם רצח בדקירות צעירה בת 19.

לאחר מכן נמלט ברכב לכיוון עפולה, שם נוטרל על ידי אזרח וכוחות הביטחון ופונה לבית החולים במצב בינוני.

כזכור, שני אחיו של המחבל, נעצרו בליל שבת בפעילות משותפת של יחידת הימ"מ של משטרת ישראל ושב"כ והועברו לחקירה שמנוהלת על ידי היחידה המרכזית של מחוז צפון ושב"כ.

לאחר פעולות חקירה מהירות שבוצעו אחרי הפיגוע המחריד, עלה החשד כי המחבל שהה בתוך תחומי מדינת ישראל יחד עם שני אחיו בני 30 ו-33 אשר שהו בימים האחרונים באזור הגליל.

במהלך ליל שבת קודש, לאחר שעלתה אינדיקציה למקום הימצאם של שני האחים שפעלו להסתיר את מיקומם, פשטו לוחמי הימ"מ יחד עם כוחות שב"כ, בסיוע כוחות רבים מהמחוז הצפוני, לוחמי מג"ב ולוחמי המשמר הלאומי במג״ב על מבנה חקלאי סמוך לישוב עראבה וביצעו את מעצרם.