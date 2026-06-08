נתב"ג ( צילום: Yossi Aloni/Flash90 )

שרת התחבורה וחברת הקבינט, מירי רגב, מקיימת הערכות מצב עם מנכ"ל המשרד, הנהלת רשות שדות התעופה וכלל גורמי המקצוע, על רקע המתיחות הביטחונית המתחדשת עם איראן והשיגורים לעבר ישראל. נכון לעכשיו, אין החלטה על סגירת המרחב האווירי או הפסקת הפעילות בנמל התעופה בן גוריון.