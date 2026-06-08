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נתב"ג עדיין לא נסגר | פיקוד העורף דורש צמצום דרמטי במספר הנוסעים

שרת התחבורה מירי רגב מקיימת הערכות מצב שוטפות עם גורמי המקצוע • דיונים בעקבות דרישת פיקוד העורף להגבלה דרמטית במספר השוהים בשדה התעופה | בשלב זה, נתב"ג ממשיך לפעול (תעופה)

נתב"ג (צילום: Yossi Aloni/Flash90)

שרת התחבורה וחברת הקבינט, מירי רגב, מקיימת הערכות מצב עם מנכ"ל המשרד, הנהלת רשות שדות התעופה וכלל גורמי המקצוע, על רקע המתיחות הביטחונית המתחדשת עם והשיגורים לעבר ישראל. נכון לעכשיו, אין החלטה על סגירת המרחב האווירי או הפסקת הפעילות בנמל התעופה בן גוריון.

הבוקר (יום שני) הופעלו אזעקות בנתב"ג ונוסעים פונו מהמטוסים בעקבות שיגורי הטילים מאיראן לעבר ישראל. למרות זאת, בשלב זה הפעילות בשדה התעופה נמשכת, בניגוד לסבבי הלחימה הקודמים שבהם נסגר נמל התעופה מיד עם פתיחת המערכה.

במקביל, מתקיימים דיונים מקצועיים בעקבות דרישת פיקוד העורף להגבלת מספר השוהים בשטח שדה התעופה בן גוריון ל-2,500 איש בלבד.

ככל שיתקבלו החלטות הנוגעות לצמצום הפעילות או לריווח לוחות ההמראות והנחיתות, משרד התחבורה יפיץ הודעה מסודרת לציבור ולחברות התעופה.

ממשרד התחבורה נמסר: "משרד התחבורה, בראשות השרה מירי רגב, פועל בתיאום מלא עם כלל גורמי הביטחון במטרה לשמור על ביטחון הנוסעים לצד המשך הרציפות התעופתית של שער הכניסה והיציאה המרכזי של מדינת ישראל".

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