אש בלבנון: תיעודים מרהיבים מהשמדת מנהרות חיזבאלה; זה מה שנתפס

כוחות חטיבה 226 ויהל"ם השמידו תוואי תת-קרקעי באורך כ-30 מטרים • במחסן מרכזי נתפסו 3 טון חומר נפץ, 43 מטעני קלימגור וטילי קורנט | הפעילות להשמדת תשתיות הטרור נמשכת (צבא וביטחון)

רס"ל י', לוחם ביחידת יהל"ם במחסן אמצעי לחימה בדרום לבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל

כוחות חטיבה 226 בפיקוד אוגדה 146, בשיתוף לוחמי יחידת יהל"ם, השמידו בימים האחרונים תוואי תת-קרקעי נרחב באורך כ-30 מטרים שהיה בשימוש ארגון הטרור . התוואי שימש את הארגון לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, כך נמסר מדובר צה"ל.

במקביל להשמדת התוואי התת-קרקעי, אותרו והושמדו מצבורי אמצעי לחימה משמעותיים שהוסתרו בסמוך למקום. בין הממצאים: מחסן מרכזי ובו כשלושה טון חומר נפץ, 43 מטעני 'קלימגור', מוקשים מסוגים שונים, מערכות נגד טנקים וטילי קורנט.

תיעוד בצבע מתקיפות צה"ל לעבר תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון| צילום: צילום: דובר צה"ל

הפעילות המבצעית של חטיבה 226 מתבצעת במסגרת המאמץ הרחב של צה"ל להסרת איומים דרומית לקו ההגנה הקדמי ב. כידוע, כוחות הצבא ממשיכים לפעול בהתאם להנחיות הדרג המדיני, תוך סיכול תשתיות טרור והשמדת אמצעי לחימה המיועדים לפגיעה בישראל.

ביממה האחרונה תקפו כוחות אוגדה 146, בשיתוף חיל האוויר, כ-15 תשתיות צבאיות של חיזבאללה. בין היעדים שהותקפו: מבנים צבאיים, אמצעי תצפית ונקודות כינוס ששימשו לפעילות טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל.

תיעוד מהשמדת התוואי התת-קרקעי של ארגון הטרור חיזבאללה| צילום: צילום: דובר צה"ל

פעילות נרחבת נגד תשתיות הטרור

הפעילות בדרום לבנון מצטרפת לשורה של מבצעים שבוצעו בימים האחרונים. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, כוחות סיירת גבעתי פשטו על מרחב שיגור של חיזבאללה ואיתרו עשרות רקטות ואמצעי לחימה, בהם משגרים טעונים שהיו מכוונים לעבר כוחות צה"ל.

במקביל, כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 חיסלו עשרה מחבלים חמושים שהיוו איום על הכוחות, והשמידו עמדת שיגור טעונה ומוכנה לשיגור. גם תשתיות לאחסון אמצעי לחימה ומבנים צבאיים הושמדו במסגרת הפעילות.

תיעוד מהשמדת תשתיות בשימוש ארגון הטרור חיזבאללה על ידי לוחמי אגוז ויהל"ם| צילום: צילום: דו"צ

יצוין כי בשבוע שעבר ביצעו לוחמי יחידת אגוז ויהל"ם מבצע דומה במרחב בינת ג'בייל, שם הושמדו כ-70 תשתיות טרור תוך דקה אחת. באותו מבצע אותרו עשרות אמצעי לחימה שהוסתרו במרחב אזרחי, בהם מטולי RPG, נשקי קלאצ'ניקוף, תחמושת, רימונים וטיל נגד מטוסים.

דובר צה"ל הבהיר כי הצבא ימשיך לפעול מול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני. הפעילות המבצעית נמשכת על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה.

