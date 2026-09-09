"הבינה המלאכותית החלה לשנות את חוקי המשחק בעולם הסייבר" - כך מסר ראש חטיבת ההגנה בסייבר, תת-אלוף ל', בכנס שהתקיים השבוע לציון עשור להקמת החטיבה. במהלך הכנס, שנערך בראשות מפקד אגף התקשוב וההגנה בסייבר אלוף אביעד דגן, הוצגו סקירות מודיעיניות ומבצעיות על השינויים בדפוסי הלחימה בזירת הסייבר.

"כבר במהלך המלחמה, בזכות המערכה בסייבר שרחוקה מעיני הציבור, הצלחנו לבלום בהצלחה ניסיונות לפגוע בנו מזירות קרובות ורחוקות", הבהיר ראש החטיבה. לדבריו, החטיבה פעלה באופן שוטף בכל שכבות ההגנה הווירטואליות בעשור האחרון, ובשלוש שנות הלחימה האחרונות בפרט.

הכנס התמקד בהתפתחות החטיבה בשלוש השנים האחרונות מאז ה-7 באוקטובר. במהלך האירוע השתתפו מפקדי החטיבה לדורותיהם ומשרתיה, והוצגו סקירות על השינויים המשמעותיים בדפוסי הלחימה בזירת הסייבר.

"עם כניסתו של עידן ה-AI, אפשר להגיד בצורה חד-משמעית - הבינה המלאכותית החלה לשנות את חוקי המשחק בעולם הסייבר", הדגיש תת-אלוף ל'. התפתחות זו מצטרפת למגמות נוספות שזוהו בשנים האחרונות, כאשר גורמי מודיעין עוינים מנסים לחדור למערכות ישראליות באמצעות שיטות מתוחכמות יותר ויותר.

בחודשים האחרונים זוהו מספר ניסיונות של גורמי מודיעין איראניים לחדור לטלפונים של עיתונאים ואנשי תקשורת בישראל באמצעות מתקפות פישינג ממוקדות. על פי דיווחים שפורסמו, הפנייה נעשית תוך התחזות לגורמים מוכרים, כאשר ההודעות מנוסחות באופן אישי ומותאמות לתחומי העניין של היעד.

מומחים בתחום מזהירים כי הבינה המלאכותית מאפשרת לתוקפים ליצור מתקפות מתוחכמות יותר. במחקרים שנערכו לאחרונה, סוכני בינה מלאכותית הצליחו לבצע פעולות מורכבות באופן עצמאי, כולל ניסיונות לפרוץ למחשבים ולארגונים. התחכום הטכנולוגי מאפשר למערכות אלו לבצע הנדסה אנושית ולהטעות משתמשים בדרכים שלא היו אפשריות בעבר.

חטיבת ההגנה בסייבר הוקמה לפני עשור במטרה להגן על מערכות המידע הצבאיות והאזרחיות מפני מתקפות סייבר. לאורך השנים, החטיבה התמודדה עם איומים מגוונים מצד גורמים עוינים, תוך שהיא מפתחת יכולות הגנה מתקדמות ומתאימה את עצמה לשינויים הטכנולוגיים המהירים בתחום.