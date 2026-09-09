מכה לאדריכלים? היכולת החדשה של צ'אט ג'יפיטי מדהימה את העולם

הבינה המלאכותית כבר יודעת לכתוב טקסטים, ליצור תמונות ולפתח קוד, וכעת נראה שהיא עושה צעד משמעותי נוסף גם לעולם התלת־ממד: משתמשים שקיבלו גישה ל-GPT-6 Astra החדש של OpenAI מציגים בימים האחרונים תוצרים מרשימים שנבנו באמצעות הוראות טקסט בלבד.

לפי דיווח ב-Business Insider, זמן קצר לאחר השקת המודל החלו משתמשים לפרסם ברשת סצנות תלת־ממד מפורטות שנוצרו באמצעות Astra בתוכנת Blender. באחת ההשוואות שפורסמו ברשת הוצגו זו לצד זו תוצאות של מודלים שונים, כאשר המשתמש שפרסם אותה התפעל מהפער באיכות הוויזואלית וטען כי כלי הבינה המלאכותית הופכים טובים במיוחד בהמרת הוראות טקסט לסצנות תלת־ממד שלמות.

היכולות אינן מסתכמות במודלים תלת־ממדיים. משתמשים נוספים הציגו משחקי מחשב שפיתחו באמצעות Astra, ולדבריהם ניתן היה ליצור ולשנות אותם בקלות יחסית באמצעות הוראות בשפה טבעית. המשמעות היא שבמקום לבנות ידנית כל פרט בסביבה או לכתוב בעצמם את כל הקוד, המשתמשים יכולים לתאר למודל את התוצאה הרצויה ולתת לו לבצע חלק ניכר מהעבודה.

OpenAI עצמה מציגה את Astra כמודל המתקדם ביותר שלה עד כה, עם שיפור משמעותי בכתיבת קוד, מחקר, הפעלת מחשב וביצוע משימות מורכבות הכוללות מספר שלבים. החברה אף פרסמה בנפרד ניסויים בתחום פיתוח המשחקים, שבהם Astra הצליח ליצור אבות-טיפוס של עולמות משחק ולהפחית באופן משמעותי את מספר התיקונים הידניים שנדרשו מהמפתחים.

ההדגמות שהתפרסמו מאז ההשקה ממחישות עד כמה הגבול בין כתיבת הוראה פשוטה לבין עבודתם של מפתחי משחקים ומעצבי תלת־ממד הולך ומצטמצם. מה שבעבר דרש ידע בתוכנות מקצועיות, מידול וכתיבת קוד, יכול במקרים מסוימים להתחיל כיום ממשפט אחד שמסביר לבינה המלאכותית מה המשתמש רוצה לראות.