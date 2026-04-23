נשק טכנולוגי מתקדם של אלביט ( צילום: אלביט | חשבון רשמי )

בצעד משמעותי לחיזוק העצמאות החימושית של מדינת ישראל, הוציא מנהל הרכש הביטחוני במשרד הביטחון הזמנות רב שנתיות לרכש חימושים אוויריים מתוצרת אלביט מערכות, בהיקף של למעלה מ-600 מיליון שקלים.

העסקה שמתפרסמת הבוקר (חמישי), שמתבצעת במקביל למאמץ הלוגיסטי המסיבי של צה"ל בזירות השונות, מהווה חלק מאסטרטגיית משרד הביטחון להרחבת בסיס הייצור הביטחוני הישראלי. העסקה מגיעה בעיתוי משמעותי במיוחד - סמוך ליום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, כאשר שר הביטחון ישראל כ"ץ מדגיש את החשיבות של עצמאות אמיתית המתבטאת ביכולת לייצר ולהגן בכוחות עצמנו. העסקאות מובלות על ידי יחידת סגן ראש מנה"ר לרכש אוויר וים, ומטרתן להבטיח לצה"ל את האמצעים לפעול בעוצמה ובמהירות ללא תלות בגורמים חיצוניים. ייצור ישראלי במפעלים ברחבי הארץ ייצור חימושי האוויר יתבצע במפעלי אלביט מערכות הפרוסים ברחבי הארץ, המעסיקים אלפי עובדים. מדובר בצעד שמחזק לא רק את הביטחון הלאומי אלא גם את התעשייה הביטחונית המקומית ואת כוח העבודה הישראלי. על פי הנמסר, העסקה מהווה המשך לשורה של הסכמים שנחתמו בחודשים האחרונים עם אלביט, לרבות עסקת הענק עם יוון למערכות ארטילריה רקטית מתקדמות. מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, הבהיר כי "העסקה הנוכחית היא צעד מעשי נוסף במימוש אסטרטגיית משרד הביטחון להרחבת בסיס הייצור הביטחוני הישראלי". לדבריו, מול האתגרים המורכבים ולקחי המלחמה, חובת משרד הביטחון להבטיח את העצמאות החימושית ולבצר את יכולות הייצור 'כחול-לבן'.

נשק טכנולוגי מתקדם ( צילום: אלביט | אתר רשמי )

"לא רק מצטיידים לטווח המיידי"

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר כי "אנחנו ממשיכים לחזק את עצמאות החימוש של מדינת ישראל. לצה"ל חייבים להיות בכל רגע האמצעים לפעול בעוצמה, במהירות וללא תלות בגורמים חיצוניים". כ"ץ הוסיף והדגיש כי "בימים שבהם אנו מציינים את יום העצמאות ה-78, יש לכך משמעות מיוחדת, עצמאות אמיתית נמדדת גם ביכולת לייצר ולהגן על עצמנו בכוחות עצמנו".

אלוף (מיל') ברעם הוסיף כי משרד הביטחון "לא רק מצטייד לטווח המיידי, אלא מניח תשתית שתאפשר לצה"ל להגיע לכל תרחיש לחימה, כשהוא נשען על יכולות ייצור עצמאיות, טכנולוגיה עלית ורציפות אספקה". יצוין כי העסקה מתבצעת במקביל למבצע "שאגת הארי" הלוגיסטי, במסגרתו הנחיתו בישראל כ-200 מטוסי מטען ענק עם כ-8,000 טונות של חימושים וציוד צבאי.

78 שנות עצמאות ביטחונית - צילום: דוברות משרד הביטחון 78 שנות עצמאות ביטחונית | צילום: צילום: דוברות משרד הביטחון 10 10 0:00 / 1:39 78 שנות עצמאות ביטחונית ( צילום: דוברות משרד הביטחון )

אלביט: "מובילה טכנולוגית בחימושים אוויריים"

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות, ציין כי "סדרת החוזים הזו ממחישה את מעמדה של אלביט מערכות כמובילה טכנולוגית בתחום החימושים האוויריים". מכליס הוסיף: "אנו גאים בשותפות רבת שנים עם משרד הביטחון הישראלי ובמחויבותנו המתמשכת לפיתוח ואספקה של פתרונות מדויקים ואמינים, שהם בין הגורמים המאפשרים את העליונות האווירית של חיל האוויר הישראלי".

העסקה מצטרפת לשורה של הסכמים בינלאומיים שחתמה אלביט בחודשים האחרונים, ביניהם עסקת ענק עם יוון למערכות PULS ועסקאות עם מדינות נוספות באירופה. כאמור, הטכנולוגיה הישראלית ממשיכה להוכיח את עצמה בשדה הקרב ולזכות באמון של צבאות ברחבי העולם, תוך חיזוק מעמדה של ישראל כמעצמה טכנולוגית-ביטחונית.