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הגנה אסטרטגית

טייוואן נערכת לסין: צפו בחימוש המתקדם שהשמיד "כוח פולש"

צבא טייוואן השלים ניסוי מבצעי במערכת ALTIUS-600M • החימוש המשוטט השמיד מטרה שדימתה כוח עוין מתקרב | מומחים: המערכת משנה את כללי המשחק (בעולם)

אימוני אש חיה (צילום: משרד ההגנה הלאומי, ROC (טייוואן))

בעוד המתיחות עם מתגברת, מאיצה טייוואן את היערכותה הביטחונית ומציבה מגן טכנולוגי חדש על חופי האי. בימים האחרונים ביצע צבא טייוואן ניסוי מבצעי מרשים במערכת חימוש משוטט מתקדמת, שהסתיים בהשמדה מדויקת של מטרה שדימתה כוח עוין המתקרב לחופי המדינה.

במוקד הניסוי עמדה מערכת ה-ALTIUS-600M, כלי נשק רב-עוצמה המשלב יכולות מודיעיניות של כטב"מ עם עוצמת אש של טיל מונחה. סוכנות הידיעות של צבא טייוואן דיווחה כי המערכת עמדה בכל המבחנים המבצעיים: החל מזיהוי המטרה, דרך מעקב רציף ועד לאישור תקיפה מרחוק וביצוע השמדה מוחלטת.

ניסוי מתקדם בחימוש הטכנולוגיה הצבאית
ניסוי מתקדם בחימוש הטכנולוגיה הצבאית| צילום: צילום: סוכנות הידיעות הצבאית, ROC (טייוואן)

מערכת שמשנה את כללי המשחק

ההצלחה הטכנולוגית זוכה לתהודה בינלאומית רחבה. מומחים באתר WORLD DEFENSE NEWS מעריכים כי המערכת משנה את כללי המשחק בזירה הימית. לדבריהם, השילוב של ה-ALTIUS-600M במערך ההגנה הרב-שכבתי מעניק לטייוואן שרידות וגמישות מבצעית אל מול תרחישי לוחמה ימית מורכבים.

המערכת המתקדמת מאפשרת לכוחות ההגנה של טייוואן לזהות ולתקוף איומים ימיים ממרחק, עוד לפני שהם מגיעים לקרבת החופים. יכולת זו נחשבת קריטית בהתמודדות מול תרחיש של פלישה סינית, שבו כוחות ימיים עוינים עשויים לנסות להתקרב לאי.

רשת הגנה רב-ערוצית

עבור הפיקוד הביטחוני בטייפיי, מדובר בנדבך נוסף באסטרטגיה הכוללת של המדינה. טייוואן בונה רשת הגנה רב-ערוצית המשלבת ארטילריה מתקדמת, מערכות טילים וחיישנים מתוחכמים, שנועדה למנוע כל תנועה ימית עוינת לעבר האי.

בטייוואן מבהירים כי בכוונתם להטמיע את המערכות הלא-מאוישות באופן מלא בארגז הכלים ההגנתי. המטרה הנחושה היא לשמור על ריבונות האי ולסכל כל איום עתידי מצד סין, שרואה בטייוואן חלק בלתי נפרד משטחה.

נשק טכנולוגי מתקדם של אלביט (צילום: אלביט | חשבון רשמי)

רקע: המתיחות עם סין

ההיערכות הביטחונית המואצת של טייוואן מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת עם סין. בשבועות האחרונים נרשמו מספר אירועים דיפלומטיים חריפים, כולל גירוש כתבת אמריקאית מסין בגלל ריאיון עם נשיא טייוואן, והצהרות של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על כוונתו לשוחח עם המנהיג הטייוואני.

המערכת החדשה מצטרפת למאמצים הבינלאומיים של טייוואן לחזק את יכולות ההגנה שלה. כידוע, ישראל רשמה בשנה האחרונה שיא היסטורי בייצוא ביטחוני, כאשר חלק מהטכנולוגיות המתקדמות מגיעות גם למדינות המחפשות להתמודד עם איומים אסטרטגיים דומים.

יצוין כי בעולם נרשמת מגמה של התחמשות והיערכות מואצת למול איומים טכנולוgiים. מוסקבה, למשל, מציבה מערכות הגנה אווירית על גגות מגדלים במרכז העיר, בתגובה לאיומי כטב"מים. טייוואן, מצדה, בוחרת להתמקד ביכולות ימיות שיאפשרו לה להגן על עצמאותה מול האיום הסיני.

מלחמהסיןטיליםטייוואןהגנה אוויריתתעופה קרביתטכנולוגיה צבאית

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