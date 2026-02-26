130 מיליון ש"ח למפלצת השריון: החוזה שיריץ את המרכבה

טנק מרכבה במלחמת התקומה בעזה - צילום: חמאס טנק מרכבה במלחמת התקומה בעזה | צילום: צילום: חמאס 10 10 0:00 / 1:01 טנק מרכבה במלחמת התקומה בעזה ( צילום: חמאס )

בזמן שהלוחמים בשטח מכריעים את המערכה, בקווי הייצור של אשקלון מבטיחים שהפלדה לא תפסיק לנוע. מנהל הרכש הביטחוני (מנה"ר) במשרד הביטחון הודיע היום (ה') על חתימת חוזה אסטרטגי עם חברת 'עשות אשקלון', בהיקף של למעלה מ-130 מיליון שקלים.

העסקה תתמקד בשיקום ואספקת הממסרות – "תיבת ההילוכים" המתוחכמת של טנק המרכבה, המאפשרת לו לנוע בתנאי שטח קיצוניים. הממסרות המשוקממות יאפשרו לצה"ל להגדיל את זמינות הטנקים בשטח ולהבטיח שכל מרכבה שיוצאת לקו המגע תהיה בשיא כשירותה המבצעית. המהלך מגיע בעת שצה"ל מתמודד עם אתגרים מבצעיים מורכבים בזירות שונות. כידוע, טנקי המרכבה מהווים עמוד שדרה מרכזי ביכולות הלחימה של כוחות השריון, והצורך בשמירה על זמינות מבצעית גבוהה הפך לקריטי יותר מאי פעם. העסקה הנוכחית היא חלק מאסטרטגיה רחבה שמובילים שר הביטחון, ישראל כ"ץ, ומנכ"ל המשרד, אלוף (מיל') אמיר ברעם.

טנק ( צילום: Moshe Shai/Flash90 )

בניין כוח תחת אש

מטרת האסטרטגיה היא לבצר את התעשייה הביטחונית המקומית ולצמצם את התלות במקורות חוץ. "אנחנו מרחיבים את בסיס הייצור כדי להבטיח את עליונות כוחות היבשה", נמסר ממשרד הביטחון. המסר ברור: ישראל שואפת לעצמאות מלאה בכל הנוגע לתחזוקה ושיקום של מערכות הנשק הקריטיות ביותר שלה.

חברת עשות אשקלון, המתמחה בייצור ושיקום רכיבים מכניים מורכבים, תספק את הממסרות המשוקממות לצה"ל במסגרת החוזה. הממסרות הן רכיב קריטי בטנק, האחראי על העברת הכוח מהמנוע לגלגלים ומאפשר לטנק לנוע בשטחים קשים ובמהירויות משתנות. שיקום נכון של הממסרות מאריך את חיי השירות של הטנק ומבטיח את יכולתו המבצעית.

טנק מרכבה של צה"ל ( צילום: אתר צה"ל )

שדרוגים נוספים באופק

העסקה הנוכחית מצטרפת למהלכים נוספים שמבצע משרד הביטחון לשדרוג צי המרכבה. כפי שדיווחנו לאחרונה, חברת אלביט מערכות זכתה בחוזה של 210 מיליון דולר לשדרוג מערכות האלקטרוניקה והתצפית בטנקים, כולל שילוב של בינה מלאכותית ליכולות זיהוי מטרות.

השילוב בין שיקום הממסרות לשדרוג מערכות התצפית והבקרה יוצר תמונה של מהפכה טכנולוגית בצי המרכבה. הטנקים המשודרגים יהיו מצוידים ביכולות מתקדמות הן ברמת התנועה והן ברמת הזיהוי והתקיפה, מה שיעניק לצה"ל יתרון משמעותי בשדה הקרב.

יצוין כי בחודשים האחרונים התגלה כי ארגון הטרור חמאס הצליח לאסוף מידע רגיש על טנקי המרכבה מרשתות חברתיות, מידע שאפשר למחבלים להכשיר כוחות מיוחדים בשיטות להשבתת הטנקים. הממצא הזה הדגיש את החשיבות של שמירה על סודיות מערכות הנשק ושל שדרוג מתמיד של היכולות המבצעיות.

חיזוק התעשייה המקומית

מעבר להיבט המבצעי, החוזה עם עשות אשקלון משקף מדיניות ממשלתית רחבה יותר של חיזוק התעשייה הביטחונית המקומית. במקביל לעסקה הנוכחית, משרד הביטחון חתם לאחרונה על חוזים נוספים עם חברות ישראליות, כולל עסקה של 100 מיליון שקלים לאספקת רובי "ערד" וכוונות מתקדמות לכיתות הכוננות ברחבי הארץ.

המגמה ברורה: ישראל משקיעה משאבים משמעותיים בחיזוק היכולות המקומיות שלה, הן ברמת הייצור והן ברמת התחזוקה והשיקום. המהלך מבטיח עצמאות אסטרטגית ומפחית את התלות בספקים זרים, במיוחד בתקופות של משבר או מלחמה ממושכת.

בהקשר זה, ראוי לציין את המלצות ועדת נגל לבחינת תקציב הביטחון, שהציעה להגדיל את ההשקעה בחימושים ובטילי יירוט. ראש הממשלה בנימין נתניהו אימץ את ההמלצות והנחה לקדם אותן באופן מעשי, כפי שדווח בכיכר השבת.

עוד יעודכן על התקדמות ביצוע החוזה והשפעתו על כשירות צי המרכבה.