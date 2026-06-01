אוגדה 146 השלימה אתמול (ראשון) את סבב הלחימה השלישי שלה בדרום לבנון, לאחר שלושה חודשי פעילות מבצעית אינטנסיבית במרחב קו ההגנה הקדמי. במהלך התקופה, חיסלו כוחות האוגדה יותר מ-550 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה והשמידו למעלה מ-2,700 תשתיות טרור שהיוו איום ישיר על אזרחי מדינת ישראל.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, הפעילות המבצעית התמקדה בחיסול מחבלים, השמדת תשתיות טרור והסרת איומים על אזרחי ישראל. בין התשתיות שהושמדו: יותר מ-200 מחסני אמצעי לחימה שהותקפו בסיוע חיל האוויר, ועשרות תוואים תת-קרקעיים שחוסלו בשיתוף יחידת יהל"ם.

במעמד לסיום פעילות האוגדה, מסר מפקד אוגדה 146, תת-אלוף בני אהרון, דברי הערכה ללוחמים. "בעשרים ושמונה בפברואר, כשפרצה המערכה השנייה נגד איראן, אתם קפצתם מהבתים ועזבתם את המשפחות", ציין המפקד. "חלקכם עצמאים, חלקכם שכירים, חלקכם בתחילת דרככם כסטודנטים וחלקכם אנשים בוגרים ובכירים במשק. בלי לשאול שאלות, בתוך שעות ספורות האוגדה התמלאה והייתה מוכנה לקבל אחריות ולבצע את המשימה". תת-אלוף אהרון הדגיש את היקף ההישגים המבצעיים: "השמדנו תשתיות אויב בכמויות גדולות - אלפי תשתיות אויב בקו הכפרים הראשון ובקו הכפרים השני; בכפרים, בתת-הקרקע ובשטח הסבוך והמיוער". המפקד הבהיר כי הפעילות נועדה ליצור תנאים שיאפשרו לפיקוד הצפון להגיע רחוק יותר ועמוק יותר במידת הצורך.

פעילות מבצעית רחבת היקף

כוחות האוגדה פעלו במהלך התקופה במספר מישורים במקביל. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, כוחות חטיבת גבעתי חיסלו מפעילי רחפנים שפעלו לשיגור רחפני נפץ לעבר כוחותינו, ואיתרו מחסני נשק מוכנים לשיגור.

הפעילות כללה גם חיסול מחבלים שפעלו בסמוך לכוחות ותקיפת תשתיות ומחסני אמצעי לחימה ששימשו את ארגון הטרור. התקיפות המדויקות בוצעו על בסיס מודיעין מבצעי ובתיאום מלא בין חיל האוויר לכוחות הקרקע.

כוחות ההנדסה של האוגדה השמידו במהלך התקופה עשרות תוואים תת-קרקעיים של ארגון הטרור חיזבאללה. הכוחות איתרו במהלך הסריקות פירים תת-קרקעיים, עמדות נגד טנקים ומטענים רבים של הארגון. הפעילות המבצעית מהווה המשך ישיר למאמצי צה"ל להסיר את איום הטרור מאזור הגבול הצפוני.

"אוגדה 146 היא חלק מפיקוד הצפון, וההצלחה שלנו היא הצלחה של פיקוד הצפון, ואנחנו רוצים שפיקוד הצפון יצליח", הבהיר מפקד האוגדה. "היה חשוב לנו לייצר את התנאים שיאפשרו לפיקוד, אם יידרש לכך, להגיע רחוק יותר ועמוק יותר, ולעמוד במשימותיו בהמשך".

המפקד סיים את דבריו במסר אישי ללוחמים: "אני מאוד אוהב אתכם ומאוד מעריך אתכם, תודה רבה".