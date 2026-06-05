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צפו בתיעוד: לוחמי יחידת דובדבן עצרו שני מחבלים שקידמו מתווי טרור בג׳נין

בפעילות משותפת עם השב"כ, לוחמי יחידת דובדבן במילואים עצרו שני מחבלים במרחב ג'נין ואל יאמון. אחד העצורים, שהיה מעורב בהתארגנות טרור שסוכלה בעבר, פעל גם לגיוס כספים לטרור (חדשות)

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(צילום: דובר צה"ל)

דובר פרסם היום (שישי) תיעוד מפעילות מבצעית מיוחדת של לוחמי יחידת דובדבן במילואים, שנערכה אתמול בגזרת חטיבת מנשה ביהודה ושומרון.

במהלך הפעילות, שהתבצעה בהכוונה מודיעינית של שירות הביטחון הכללי (שב"כ), נעצרו שני מחבלים ב ובכפר אל יאמון.

מדובר צה"ל נמסר כי העצורים פעלו בתקופה האחרונה במטרה לקדם מתווי טרור נגד כוחות הביטחון ואזרחי ישראל.

| צילום: צילום: דובר צה"ל

לאחר ביצוע מעצרם, התברר בעקבות מאמץ מודיעיני כי אחד המחבלים שנעצרו היה פעיל בעבר בהתארגנות טרור במרחב ג'נין. התארגנות זו סוכלה על ידי כוחות הביטחון במהלך מבצע 'חומת ברזל'.

בנוסף למעורבותו הקודמת, התברר כי המחבל פעל לאחרונה לגיוס כספים שנועדו למימון ולקידום פעולות טרור נוספות.

לאחר מעצרם, הועברו שני המחבלים להמשך חקירה וטיפול של כוחות הביטחון. במקביל, כוחות יחידת דובדבן ממשיכים את פעילותם בגזרה לסיכול טרור ולשמירה על הביטחון.

צה"לג'נין

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תודה לכל החיילים שבחום הזה פועלים למען ארץ ישרואל
יובל

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