סיכול הברחה בדרום: רחפן נשא עשרות אמצעי לחימה ויורט

כוחות צה"ל סיכלו היום (ראשון) ניסיון הברחת אמצעי לחימה משטח מצרים לשטח ישראל באמצעות רחפן. על פי הודעת דובר צה"ל, התצפיות במרחב חטיבת פארן זיהו כלי טיס בלתי מאויש שחצה את הגבול מדרום-מערב, כשהוא נושא מטען חשוד.

לוחמי צה"ל הוזנקו לנקודת הזיהוי, איתרו את הרחפן והצליחו להשתלט עליו. בבדיקה ראשונית התברר כי בכלי התעופה הוטענו 10 כלי נשק ו-6 מחסניות, שיועדו, על פי החשד, להברחה לשטח ישראל.

כלל אמצעי הלחימה שהוחרמו הועברו להמשך טיפול וחקירה בידי כוחות הביטחון, במטרה לברר את מקורם, יעדם וזהות המעורבים בניסיון ההברחה.

בצה"ל הדגישו כי בשנים האחרונות נרשמת עלייה משמעותית בשימוש ברחפנים לצורכי הברחות, הן של סמים והן של נשק, במרחבי הגבול עם מצרים. "מדובר באיום מתפתח שמקבל מענה טכנולוגי ומבצעי מותאם", ציינו בצבא.

גורם ביטחוני מסר כי לכידה מהירה של אמצעי הלחימה מנעה את הגעתם לידי גורמים עוינים. לדבריו, "היכולת ליירט אמצעי לחימה מהאוויר בזמן אמת היא חלק מהיערכות צה"ל לסכל כל ניסיון פגיעה בביטחון אזרחי ישראל".