תקרית חריגה נרשמה היום (חמישי) במעבר חיזמא במסגרת מבצע תנועה ארצי: נהג תושב מזרח ירושלים נעצר בחשד לנהיגה בשכרות – אך במהרה התברר כי מדובר בפרשה חמורה בהרבה.

במהלך בידוק שערכו לוחמי מג"ב עוטף ירושלים, זוהה הנהג כשהוא נוהג בגילופין. בשלב זה, לטענת המשטרה, החל החשוד להתפרע ותקף את הכוחות במקום. הלוחמים השתלטו עליו לאחר מאבק והעבירו אותו לשוטרי התנועה של מחוז ש"י שהוזעקו לזירה.

במהלך חיפוש ברכבו נחשפה הפתעה נוספת: אישה תושבת עזה שהציגה תעודת זהות מזויפת והתחזתה לתושבת ישראל. על פי החשד, הנהג ניסה להבריח אותה לשטח ישראל.

שני החשודים נעצרו והועברו להמשך חקירה במשטרת מחוז ש"י. במשטרה הבהירו כי מדובר בניסיון חמור להפרת החוק וכי יינקטו צעדים מחמירים נגד המעורבים.