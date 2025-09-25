כיכר השבת
22 נפגעים

פרטים חדשים: הכטב"ם שהתפוצץ באילת התגלה בשלב מאוחר מדי

תחקיר ראשוני של חיל האוויר חושף כי הכטב"ם ששוגר על ידי החות'ים לעבר אילת התגלה בשלב מאוחר יחסית. ניסיונות היירוט כשלו, 22 נפגעים בתקרית | "מפקד חיל האוויר הנחה על מספר פעולות נוספות שייחזקו את ההערכות, יכולות הגילוי והיירוט ויתנו מענה הגנתי טוב יותר במרחב" (ביטחון)

הכטב"ם לפני נפילתו (צילום: לפי סעיף 27)

הסיבה לכך שהכטב"ם ששיגרו החות'ים לעבר אילת אתמול, הצליח להתפוצץ ולגרום לנפגעים רבים היא גילויו בשלב מאוחר יחסית. כך עולה מתחקיר ראשוני של שפורסם היום (חמישי).

"מהתחקיר הראשוני שבוצע על ידי חיל האוויר, עולה כי הכטב״ם התגלה בשלב מאוחר יחסית והתרעות פיקוד העורף הופעלו כנדרש בהתאם למדיניות", נמסר מדובר צה"ל.

"בוצעו נסיונות יירוט באמצעות מערכת כיפת ברזל, שלא צלחו. הסיבה לכך פוענחה והתיקון יושם בפועל. מפקד חיל האוויר הנחה על מספר פעולות נוספות שייחזקו את ההערכות, יכולות הגילוי והיירוט ויתנו מענה הגנתי טוב יותר במרחב".

כזכור, הכטב"ם שנפל אתמול לקראת צאת החג באזור התיירותי באילת, מול קניון מול הים, גרם לפציעות רבות: לפחות 22 נפגעים, בהם 2 במצב קשה - גבר כבן 60 עם רסיס בגפיים וגבר בן 26 עם רסיס בחזה. אחד נוסף במצב בינוני - גבר בן 30 עם רסיס בגב. ו-29 קל שנפגעו מרסיסים וחבלות. בנוסף פונו 5 נפגעי חרדה.

(צילום: דובר צה"ל)
(צילום: דובר צה"ל)

פראמדיק מד"א אייל דדון סיפר: "ברגע ששמענו את ההתראה על חדירת כטב"מ באילת נכנסו למרחב מוגן עפ"י הנחיות פיקוד העורף. כעבור מספר רגעים התקבלו דיווחים במוקד 101 של מד"א על פגיעה בסמוך למבנה וכוחות גדולים של מד"א שכללו אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ וכונני תגובה מהירה של מד"א הוזנקו למקום.

"במקום הייתה שריפה שכובתה ע"י לוחמי האש ואנחנו ביצענו סריקה במקום ופתחנו נקודת ריכוז נפגעים. הענקנו טיפול רפואי ל-22 פצועים, בהם 2 קשה שסבלו מפגיעות רסיסים קשות בגפיים ובחזה. כל הנפגעים פונו ע"י צוותים של מד"א לבית החולים כשהם בהכרה".

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

