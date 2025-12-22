המהפכה בתא הטייס: קסדה שמחליפה משקפי לילה

הקסדות החכמות ( צילום: ב"מ )

בעולם שבו קרבות אוויר מוכרעים בשברירי שניות, הטכנולוגיה הופכת לנשק הקטלני ביותר. חברת Collins Elbit Vision Systems (CEVS) הכריזה על אבן דרך דרמטית בפיתוח קסדת ה-Zero-G – תצוגת ראש מתקדמת שצפויה להפוך את ה-F-18 "סופר הורנט" הוותיק למטוס בעל יכולות של הדור השישי. המערכת החדשה, שנועדה לצייד למעלה מ-750 מטוסי קרב בארה"ב ובאוסטרליה, אינה רק אביזר הגנה, אלא מהפכה באביוניקה המבצעית.

סוף עידן משקפי ראיית הלילה הבשורה הגדולה ביותר שמביאה איתה ה-Zero-G היא ביטול הצורך בציוד עזר חיצוני. במקום משקפי ראיית הלילה המסורבלים והכבדים שהיו נהוגים עד כה, הוטמעה בתוך הקסדה מצלמת לילה דיגיטלית ברזולוציית HD. המצלמה מסוגלת "לפלח" את החשיכה ולהקרין ישירות על המשקף תמונת שטח חדה ורציפה, מה שמעניק לטייס יתרון טקטי מוחלט במשימות ליליות מורכבות ללא פגיעה בנוחות או בשדה הראייה.

מטוס הקרב F-18 ( צילום: מפעיל מצלמה של חיל הים: TSGT ROB TABOR, חיל האוויר האמריקאי )