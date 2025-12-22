כיכר השבת
עליונות אווירית דיגיטלית

המהפכה בתא הטייס: קסדה שמחליפה משקפי לילה

קפיצת דרך אסטרטגית בצי ארה"ב: פיתוח ישראלי-אמריקני יצייד מאות מטוסי "סופר הורנט" ביכולות קטלניות מעבר לטווח הראייה |המערכת, המבוססת על טכנולוגיית ה-F-35, תעניק לטייסי ה-F-18 "ראיית על" דיגיטלית ויכולות ניהול קרב עתידניות החל משנת 2027 (בעולם)

הקסדות החכמות (צילום: ב"מ)

בעולם שבו קרבות אוויר מוכרעים בשברירי שניות, הטכנולוגיה הופכת לנשק הקטלני ביותר. חברת Collins Elbit Vision Systems (CEVS) הכריזה על אבן דרך דרמטית בפיתוח קסדת ה-Zero-G – תצוגת ראש מתקדמת שצפויה להפוך את ה-F-18 "סופר הורנט" הוותיק למטוס בעל יכולות של הדור השישי. המערכת החדשה, שנועדה לצייד למעלה מ-750 מטוסי קרב ב ובאוסטרליה, אינה רק אביזר הגנה, אלא מהפכה באביוניקה המבצעית.

סוף עידן משקפי ראיית הלילה הבשורה הגדולה ביותר שמביאה איתה ה-Zero-G היא ביטול הצורך בציוד עזר חיצוני. במקום משקפי ראיית הלילה המסורבלים והכבדים שהיו נהוגים עד כה, הוטמעה בתוך הקסדה מצלמת לילה דיגיטלית ברזולוציית HD. המצלמה מסוגלת "לפלח" את החשיכה ולהקרין ישירות על המשקף תמונת שטח חדה ורציפה, מה שמעניק לטייס יתרון טקטי מוחלט במשימות ליליות מורכבות ללא פגיעה בנוחות או בשדה הראייה.

מטוס הקרב F-18 (צילום: מפעיל מצלמה של חיל הים: TSGT ROB TABOR, חיל האוויר האמריקאי )

טכנולוגיית F-35 באריזה קלת משקל השורשים של הפיתוח הנוכחי נמצאים במערכות המהפכניות של אלביט מערכות עבור מטוס ה-F-35.

לפי דיווח של אתר Defense Post - המהנדסים הצליחו "לזקק" את היכולות האדירות הללו לתוך קסדה קלה במיוחד, שתוכננה להפחית את העומס הפיזי על צוואר הטייס בזמן תמרוני G גבוהים. המערכת כוללת מעבד גרפי עוצמתי המחובר ישירות לעדשות, ומאפשר היתוך חיישנים אינטואיטיבי – הטייס רואה את כל נתוני הקרב, המטרות והאיומים (כולל מטרות מעבר לקו הראייה - BVR) מול עיניו בזמן אמת.

היעד: כשירות מבצעית ב-2027 לוק בואה, מנכ"ל אלביט אמריקה, הגדיר את הטכנולוגיה כ"חזית המדע", כזו שהופכת את תא הטייס לסביבה דיגיטלית חכמה ומסונכרנת לחלוטין. כעת, המערכת עוברת לשלב הניסויים המעשיים והשילוב במערכות המטוס. לפי לוחות הזמנים של הפנטגון, הקסדות החדשות יגיעו לכשירות מבצעית מלאה בשנת 2027, ויבטיחו שה"סופר הורנט" יישאר רלוונטי וקטלני אל מול האיומים המתקדמים ביותר בעשורים הקרובים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר