המהפכה בתא הטייס: קסדה שמחליפה משקפי לילה

בעולם שבו קרבות אוויר מוכרעים בשברירי שניות, הטכנולוגיה הופכת לנשק הקטלני ביותר. חברת Collins Elbit Vision Systems (CEVS) הכריזה על אבן דרך דרמטית בפיתוח קסדת ה-Zero-G – תצוגת ראש מתקדמת שצפויה להפוך את ה-F-18 "סופר הורנט" הוותיק למטוס בעל יכולות של הדור השישי. המערכת החדשה, שנועדה לצייד למעלה מ-750 מטוסי קרב בארה"ב ובאוסטרליה, אינה רק אביזר הגנה, אלא מהפכה באביוניקה המבצעית.
סוף עידן משקפי ראיית הלילה הבשורה הגדולה ביותר שמביאה איתה ה-Zero-G היא ביטול הצורך בציוד עזר חיצוני. במקום משקפי ראיית הלילה המסורבלים והכבדים שהיו נהוגים עד כה, הוטמעה בתוך הקסדה מצלמת לילה דיגיטלית ברזולוציית HD. המצלמה מסוגלת "לפלח" את החשיכה ולהקרין ישירות על המשקף תמונת שטח חדה ורציפה, מה שמעניק לטייס יתרון טקטי מוחלט במשימות ליליות מורכבות ללא פגיעה בנוחות או בשדה הראייה.
טכנולוגיית F-35 באריזה קלת משקל השורשים של הפיתוח הנוכחי נמצאים במערכות המהפכניות של אלביט מערכות עבור מטוס ה-F-35.
לפי דיווח של אתר Defense Post - המהנדסים הצליחו "לזקק" את היכולות האדירות הללו לתוך קסדה קלה במיוחד, שתוכננה להפחית את העומס הפיזי על צוואר הטייס בזמן תמרוני G גבוהים. המערכת כוללת מעבד גרפי עוצמתי המחובר ישירות לעדשות, ומאפשר היתוך חיישנים אינטואיטיבי – הטייס רואה את כל נתוני הקרב, המטרות והאיומים (כולל מטרות מעבר לקו הראייה - BVR) מול עיניו בזמן אמת.
היעד: כשירות מבצעית ב-2027 לוק בואה, מנכ"ל אלביט אמריקה, הגדיר את הטכנולוגיה כ"חזית המדע", כזו שהופכת את תא הטייס לסביבה דיגיטלית חכמה ומסונכרנת לחלוטין. כעת, המערכת עוברת לשלב הניסויים המעשיים והשילוב במערכות המטוס. לפי לוחות הזמנים של הפנטגון, הקסדות החדשות יגיעו לכשירות מבצעית מלאה בשנת 2027, ויבטיחו שה"סופר הורנט" יישאר רלוונטי וקטלני אל מול האיומים המתקדמים ביותר בעשורים הקרובים.
0 תגובות