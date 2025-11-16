מטוס F-35 ( צילום: shutterstock )

זרועות הביטחון בישראל עוקבים בדריכות אחרי הדיווחים מוושינגטון, שעה שממשל טראמפ מקדם אישור למכירת עשרות מטוסי קרב מתקדמים מדגם F-35 לערב הסעודית. העסקה, שעשויה לכלול עד 48 מטוסי F-35, כבר הצליחה במכשול בירוקרטי מרכזי בתוך הפנטגון והיא בדרכה לאישור סופי אפשרי.

עבור ישראל מדובר בקריאת השכמה דרמטית. ארצות הברית נוהגת לשמור על היתרון הצבאי האיכותי של ישראל באזור, אך מכירת מטוס חמקן כה מתקדם לריאד עלולה לסמן שינוי מדיניות משמעותי שישנה את האיזון הצבאי במזרח התיכון. ערב הסעודית, הצרכנית הגדולה ביותר של נשק אמריקני, מבקשת לרענן את חיל האוויר שלה כדי להתמודד עם איומים אזוריים, במיוחד מצד איראן. ה‑F‑35, המכונה גם ברק 2, הוא מטוס קרב חמקן, על‑קולי, חד‑מנועי ורב‑משימתי, הנחשב למתקדם ביותר בעולם. זהו מטוס הדור החמישי השני שנכנס לשירות בארצות הברית, והראשון שמסוגל לביצוע המראה קצרה ונחיתה אנכית (STOVL). ייחודו של ה‑F‑35 נובע משילוב נדיר של חמקנות, טכנולוגיה וחיישנים מתקדמים. חתימת המכ"ם שלו נמוכה עד כדי כך שהיא קטנה מזו של כדור גולף מתכתי, מה שמאפשר לו לחמוק מגילוי. מערכות האוויוניקה והחיישנים פועלות בסנכרון מלא ומעניקות לטייס תמונה מקיפה של שדה הקרב ורמת מודעות יוצאת דופן.

מטוסי F35 ישראלים ( צילום: דו"צ )

המטוס מבצע בו־זמנית עליונות אווירית, תקיפה, לוחמה אלקטרונית ואיסוף מודיעין, מעקב וסיור. כל נתוני הטיסה והקרב מוקרנים ישירות על הקסדה המתקדמת, המאפשרת לטייס “לראות דרך המטוס” ולשגר טילים לכיוונים שאינם בהכרח בכיוון שאליו הוא פונה.

נכון להיום, ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון שמפעילה את מטוסי ה-F-35. חיל האוויר הישראלי מפעיל תת-גרסה ייחודית בשם F-35I אדיר, שנועדה לשילוב מיטבי של ציוד לוחמה אלקטרונית, חיישנים וחימוש ישראלי.

ישראל הכריזה על המטוס כמבצעי בדצמבר 2017 ובחמשת החודשים שלאחר מכן הפכה למדינה הראשונה בעולם שהפעילה את ה-F-35 בלחימה. עד יולי 2023 הזמינה ישראל 75 מטוסים מהסדרה הזו.

מלבד ארצות הברית וישראל, מטוסים אלו נמצאים בשימוש מבצעי או נמסרו למדינות נוספות, כולל אוסטרליה, איטליה, דנמרק, הולנד, הממלכה המאוחדת, יפן, נורווגיה וקוריאה הדרומית.

על פי דיווחים, המטוסים הישראליים, ובפרט ה‑F‑35I "אדיר", מצוידים בשיפורים ייחודיים שמאפשרים להם לפעול בטווחים מורחבים ובמשימות מורכבות יותר ממטוס אף-35 רגיל.

השינויים כוללים מיכלי דלק חיצוניים ומיכלי דלק צמודים (CFT) שמקטינים את חתימת הרדאר ומשחררים נקודות נשיאת חימוש. יכולות אלו מעניקות לישראל גמישות מבצעית משמעותית, ומאפשרות למטוסים לפעול בשילוב עם F‑15I ו‑F‑16I תוך מיקסום אפקטיביות המשימות והפחתת העומס על מטוסי התדלוק המוגבלים.

בנוסף, השימוש במטוסי F‑35 בתפקידי דיכוי מערכות הגנה אוויריות (SEAD/DEAD) בשילוב עם F‑15I לשיגור פצצות כבדות, מבטיח שהפגיעה במתקנים מוקשים כמו אלה של איראן תישאר מדויקת ויעילה.

לכן, יש מומחי ביטחון שסוברים שאין מקום לחשש שהעברת F‑35 לערב הסעודית תערער את היתרון הטכנולוגי והמבצעי של ישראל, שכן המטוסים הישראליים ממשיכים להחזיק ביכולות ייחודיות שמותאמות לצרכיה האסטרטגיים.