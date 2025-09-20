כיכר השבת
צה"ל מעמיק פעילות בעזה: נתפסו אמצעי לחימה במבנים אזרחיים, מאות תשתיות טרור הושמדו

כוחות אוגדה 98 ממשיכים להעמיק את פעילותם בעיר עזה. הכוחות איתרו תתי מקלע, תחמושת ופירי מנהרות והשמידו למעלה מ-120 תשתיות טרור (צבא וביטחון)

כוחות אוגדה 98 ממשיכים להעמיק את פעילותם בעיר , ביממות האחרונות הכוחות פועלים לכיתור העיר, הלוחמים חיסלו יותר מ-30 מחבלים ויוצרים מעטפת לפינוי האוכלוסייה דרומה לשם הגנתה

במהלך הפעילות, איתרו הכוחות אמצעי לחימה מסוג תתי מקלע ותחמושת שנמצאו במבנים אזרחיים. בנוסף, איתרו הכוחות פירי מנהרות, תוואים תת קרקעיים ומצלמות בהן השתמשו ארגוני הטרור למעקב ואיסוף מודיעין על הכוחות המתמרנים.

במקביל ולאורך כל התמרון הקרקעי מרכז האש האוגדתי בשיתוף חיל האוויר ואגף המודיעין תקפו יותר מ-120 מטרות טרור בהן מבנים צבאיים, מחבלים מופללים בדרגים שונים, עמדות תצפית ועוד.

כוחות צה"ל בעזה (צילום: דובר צה"ל)

