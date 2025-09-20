כוחות אוגדה 98 ממשיכים להעמיק את פעילותם בעיר עזה, ביממות האחרונות הכוחות פועלים לכיתור העיר, הלוחמים חיסלו יותר מ-30 מחבלים ויוצרים מעטפת לפינוי האוכלוסייה דרומה לשם הגנתה
במהלך הפעילות, איתרו הכוחות אמצעי לחימה מסוג תתי מקלע ותחמושת שנמצאו במבנים אזרחיים. בנוסף, איתרו הכוחות פירי מנהרות, תוואים תת קרקעיים ומצלמות בהן השתמשו ארגוני הטרור למעקב ואיסוף מודיעין על הכוחות המתמרנים.
במקביל ולאורך כל התמרון הקרקעי מרכז האש האוגדתי בשיתוף חיל האוויר ואגף המודיעין תקפו יותר מ-120 מטרות טרור בהן מבנים צבאיים, מחבלים מופללים בדרגים שונים, עמדות תצפית ועוד.
