בזמן התקדמות המו"מ לקראת הסכם לשחרור החטופים ונסיגת כוחות צה"ל ממרבית שטחי רצועת עזה, פיקוד הדרום נמשך בהיערכות לתרחיש שבו הלחימה תימשך גם לאחר חתימה אפשרית.

לפי הדיווח, מאז תחילת התמרון בעיר עזה השמיד צה"ל 1,246 מבני טרור ברצועה — מהלך שבוצע בשיטתיות וליווי תיעוד האירועים. כך פורסם הבוקר באתר 'וואלה'.

בצה"ל מציינים כי התוכנית להמשך הפעילות אושרה במלואה, ובנק מטרות מלא מוכן לביצוע — הכל בכפוף להנחיות שר הביטחון. הכוחות מתכוננים גם לתרחיש שבו חמאס יסרב להיענות להסכמות, מה שיידרש המשך פעילות צבאית וכיבוש חלקים נוספים של העיר עזה.

לפני כחודש וחצי נפתח מבצע "מרכבות גדעון ב'", בראשות מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, במטרה להביא להכרעה מול חמאס ולשחרור כל החטופים — חיים ורקּבים כאחד. על-פי צה"ל, תוכנית המבצע רב-ממדית וכוללת הרס שיטתי של תשתיות טרור, חיסול מחבלים והתקדמות בשלבים אל ליבת העיר, תוך שמירה על שולי ביטחון רחבים לאבטחת הלוחמים.