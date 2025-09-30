כיכר השבת
1,246 מבני טרור הושמדו בעזה, והיד נטויה: המספרים שצה"ל לא מסתיר

בעקבות התקדמות במו"מ לשחרור החטופים ונסיגת כוחות ממרבית הרצועה — פיקוד הדרום נערך לתרחיש של המשך לחימה. צה"ל מדווח כי השמיד 1,246 מבני טרור בעזה במסגרת המבצע (צבא וביטחון)

לוחמי צה"ל ברצועת עזה (צילום: דובר צה"ל)

בזמן התקדמות המו"מ לקראת הסכם לשחרור החטופים ונסיגת כוחות ממרבית שטחי , פיקוד הדרום נמשך בהיערכות לתרחיש שבו הלחימה תימשך גם לאחר חתימה אפשרית.

לפי הדיווח, מאז תחילת התמרון בעיר עזה השמיד צה"ל 1,246 מבני טרור ברצועה — מהלך שבוצע בשיטתיות וליווי תיעוד האירועים. כך פורסם הבוקר באתר 'וואלה'.

בצה"ל מציינים כי התוכנית להמשך הפעילות אושרה במלואה, ובנק מטרות מלא מוכן לביצוע — הכל בכפוף להנחיות שר הביטחון. הכוחות מתכוננים גם לתרחיש שבו חמאס יסרב להיענות להסכמות, מה שיידרש המשך פעילות צבאית וכיבוש חלקים נוספים של העיר עזה.

לפני כחודש וחצי נפתח מבצע "מרכבות גדעון ב'", בראשות מפקד פיקוד הדרום, אלוף יניב עשור, במטרה להביא להכרעה מול חמאס ולשחרור כל החטופים — חיים ורקּבים כאחד. על-פי צה"ל, תוכנית המבצע רב-ממדית וכוללת הרס שיטתי של תשתיות טרור, חיסול מחבלים והתקדמות בשלבים אל ליבת העיר, תוך שמירה על שולי ביטחון רחבים לאבטחת הלוחמים.

דברי שר הביטחון | צפו (צילום: אלעד מלכה, משרד הביטחון)

לפי פרסום של הפרשן הצבאי אמיר בוחבוט, בדיונים המקדימים ובשיחות בשטח העלה שר הביטחון, ישראל כ"ץ, את שיטת הפלת המגדלים כצעד מצידו למניעת סכנות ישירות ללוחמים — כגון חוליות צליפה, חוליות נ"ט, מפעילי מטעני חבלה ומבנים המשמשים כחמ"לים, מחסני נשק ואתרי ייצור אמצעי לחימה. צה"ל מדגיש כי הפלות המגדלים מבוצעות אחרי הודעה לציבור הפלסטיני להתפנות מהמרחב ומשימוש בנשק מדויק במטרה לצמצם נזק מיותר ולמקד את ההרס במטרות טרור.

גורמים צבאיים אמרו כי ההיערכות נמשכת גם שעות הלילה, והדגישו שרק לאחר קבלת הנחיות שר הביטחון יבוצעו מהלכים בפועל בהתאם לתנאים המבצעיים והמדיניים.

