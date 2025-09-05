כיכר השבת
שר הביטחון מעדכן: "כעת מוסט הבריח משערי הגיהינום בעזה"

השר ישראל כ"ץ מודיע כי הודעת פינוי ראשונה נמסרת לבניין טרור רב קומות בעיר עזה בטרם תקיפה | "פעילות צה"ל תלך ותגבר - עד שמרצחי החמאס יקבלו את תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשק" (חדשות)

צה"ל מתחיל כעת (שישי) בהרחבת הלחימה ברצועת עזה נגד , לקראת השתלטות על העיר . במוקד: הורדת בניינים רבי קומות שעדיין נותרו בעיר.

שר הביטחון , עדכן על כך בהודעה שמסר: "כעת מוסט הבריח משערי הגיהינום בעזה. הודעת פינוי ראשונה נמסרת לבניין טרור רב קומות בעיר עזה בטרם תקיפה".

השר הוסיף כי "כשהדלת תיפתח היא לא תיסגר ופעילות צה"ל תלך ותגבר - עד שמרצחי החמאס יקבלו את תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשק - או שיושמדו".

במסגרת הפעילות הנוכחית, צה"ל עומד לפתוח בסדרת תקיפות אוויריות אינטנסיביות ברחבי העיר עזה, ולמוטט בניינים רבי קומות במטרה להגביר את הליך פינוי האוכלוסייה, לקראת כיבוש העיר עזה.

במקביל, צה״ל פיזר לפני זמן קצר כרוזי פינוי למרחב נוסף בעיר עזה - בשכונת שיח׳ רדוואן, שם צה״ל פועל בפאתי השכונה.

