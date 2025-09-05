שר הביטחון מעדכן: "כעת מוסט הבריח משערי הגיהינום בעזה"

צה"ל מתחיל כעת (שישי) בהרחבת הלחימה ברצועת עזה נגד ארגון הטרור חמאס, לקראת השתלטות על העיר עזה. במוקד: הורדת בניינים רבי קומות שעדיין נותרו בעיר.

שר הביטחון ישראל כ"ץ, עדכן על כך בהודעה שמסר: "כעת מוסט הבריח משערי הגיהינום בעזה. הודעת פינוי ראשונה נמסרת לבניין טרור רב קומות בעיר עזה בטרם תקיפה".

השר הוסיף כי "כשהדלת תיפתח היא לא תיסגר ופעילות צה"ל תלך ותגבר - עד שמרצחי החמאס יקבלו את תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשק - או שיושמדו".

במסגרת הפעילות הנוכחית, צה"ל עומד לפתוח בסדרת תקיפות אוויריות אינטנסיביות ברחבי העיר עזה, ולמוטט בניינים רבי קומות במטרה להגביר את הליך פינוי האוכלוסייה, לקראת כיבוש העיר עזה.

במקביל, צה״ל פיזר לפני זמן קצר כרוזי פינוי למרחב נוסף בעיר עזה - בשכונת שיח׳ רדוואן, שם צה״ל פועל בפאתי השכונה.