( צילום: תקשורת שר הביטחון )

בהתאם להנחיית שר הביטחון ישראל כ"ץ, הקו הצהוב בו נערך צה"ל בהיקף של למעלה מ-50% משטחי עזה, יסומן פיזית על ידי צה"ל בסימון רציף מיוחד כדי לקבוע באופן ברור היכן עובר קו ההפרדה הביטחוני-מדיני שבו נערך צה"ל, ולהתריע בפני מחבלי החמאס ותושבי עזה שכל הפרה וניסיון לחצות את הקו ייענה באש.