כ"ץ הנחה: הקו הצהוב בעזה יסומן פיזית על ידי סימון רציף מיוחד בשטח

הקו הצהוב בו נערך צה"ל בהיקף של למעלה מ-50% משטחי עזה, יסומן פיזית על ידי צה"ל בסימון רציף מיוחד כדי לקבוע באופן ברור היכן עובר קו ההפרדה הביטחוני-מדיני שבו נערך צה"ל, ולהתריע בפני מחבלי החמאס (ביטחוני)

(צילום: תקשורת שר הביטחון)

בהתאם להנחיית שר הביטחון ישראל כ"ץ, הקו הצהוב בו נערך בהיקף של למעלה מ-50% משטחי עזה, יסומן פיזית על ידי צה"ל בסימון רציף מיוחד כדי לקבוע באופן ברור היכן עובר קו ההפרדה הביטחוני-מדיני שבו נערך צה"ל, ולהתריע בפני מחבלי ה ותושבי שכל הפרה וניסיון לחצות את הקו ייענה באש.

ביום שלישי השבוע, זוהו מספר חשודים אשר חצו את הקו הצהוב והתקרבו לכוחות צה"ל הפועלים במרחב צפון הרצועה, דבר המהווה הפרה של ההסכם.

בוצעו ניסיונות הרחקה של החשודים. החשודים לא נענו והמשיכו להתקרב לכוחות, הכוחות ביצעו ירי להסרת איום.

"צה"ל קורא לתושבי עזה להישמע להנחיות צה"ל ולא להתקרב לכוחות הפרוסים במרחב", מסר דובר צה"ל.

