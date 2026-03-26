כיכר השבת
מבצע ממוקד בלבנון

תיעוד מרהיב: כוחות גולני השמידו כ-200 תשתיות טרור בדרום לבנון

כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת להרחבת מרחב האבטחה בדרום לבנון|במסגרת בפעילות, הכוחות השמידו כ-200 תשתיות של חיזבאללה, איתרו אמצעי לחימה וחיסלו מחבלים. התיעוד המלא מהפעילות (צבא וביטחון)

תיעוד צבעוני מהשמדת מחסן אמצעי לחימה
תיעוד צבעוני מהשמדת מחסן אמצעי לחימה| צילום: צילום: דו"צ
תיעוד צבעוני מהשמדת מחסן אמצעי לחימה (צילום: דו"צ)

כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון, במסגרת המאמץ להרחקת האיום מעל יישובי הצפון.

במהלך הפעילות האחרונה, הכוחות השמידו כ-200 תשתיות של , איתרו אמצעי לחימה וחיסלו מחבלים.

הפעילות מתבצעת במסגרת יישום מודל רפיח ובית חאנון מעזה, תוך יצירת מרחב הגנה קדמי שיבטיח את ביטחון תושבי הגליל. כידוע, צה"ל פועל בשטח לבנון לתפיסת קו הגנה קדמי והשמדת תשתיות הטרור שהקים חיזבאללה לאורך השנים.

תיעוד צבעוני מהשמדת מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה
תיעוד צבעוני מהשמדת מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה| צילום: צילום: דו"צ
תיעוד צבעוני מהשמדת מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דו"צ)

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

