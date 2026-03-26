תיעוד צבעוני מהשמדת מחסן אמצעי לחימה (צילום: דו"צ)
כוחות צוות הקרב של חטיבת גולני בפיקוד אוגדה 36 ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת בדרום לבנון, במסגרת המאמץ להרחקת האיום מעל יישובי הצפון.
במהלך הפעילות האחרונה, הכוחות השמידו כ-200 תשתיות של חיזבאללה, איתרו אמצעי לחימה וחיסלו מחבלים.
הפעילות מתבצעת במסגרת יישום מודל רפיח ובית חאנון מעזה, תוך יצירת מרחב הגנה קדמי שיבטיח את ביטחון תושבי הגליל. כידוע, צה"ל פועל בשטח לבנון לתפיסת קו הגנה קדמי והשמדת תשתיות הטרור שהקים חיזבאללה לאורך השנים.
תיעוד צבעוני מהשמדת מפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דו"צ)
