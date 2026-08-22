מפקד פלוגה בחמאס שלקח חלק בשיקום מנהרות, חוסל בדיר אל-בלח

דובר צה"ל מסר הערב (מוצאי שבת) כי כוחות צה"ל תקפו מוקדם יותר במרחב דיר אל-בלח וחיסלו את המחבל שריף אלחסנאת, מפקד פלוגה בגדוד דיר אל-בלח מהזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל היווה איום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב וחוסל בתקיפה מדויקת.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל לקח חלק מרכזי לאורך המלחמה בהובלת ניסיונות שיקום התת-קרקע של ארגון הטרור חמאס. פעילותו כללה ניסיונות לשקם את מערך המנהרות והתשתיות התת-קרקעיות של הארגון, תוך ניצול תקופות שונות במהלך המלחמה.

קידם מתווי טרור נגד כוחותינו

בתקופה האחרונה, המשיך המחבל לנסות לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. גורמי ביטחון הבהירו כי פעילותו המתמשכת של אלחסנאת הפכה אותו לאיום ממשי על הכוחות הפועלים ברצועה, ולכן הוחלט על חיסולו המיידי.

החיסול מצטרף לשורה של פעולות ממוקדות שביצע צה"ל בימים האחרונים נגד מחבלי חמאס ברצועת עזה. רק בשבוע האחרון חיסל צה"ל מספר מחבלים בכירים, ביניהם מפקד בג'יהאד האסלאמי שפשט לקיבוץ בארי ומחבל נוח'בה שפשט לניר עוז במהלך הטבח בשמחת תורה.

דובר צה"ל הדגיש כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום על כוחותינו ועל אזרחי מדינת ישראל. הפעילות המבצעית ברצועה נמשכת במטרה למנוע מארגון הטרור חמאס לשקם את יכולותיו הצבאיות.