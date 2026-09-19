המפקד שפשט לישראל ב-7 באוקטובר חוסל בחאן יונס | הפרטים

כוחות צה"ל תקפו שלשום (חמישי) במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה וחיסלו את המחבל מחמד סלימאן ביוק, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס כך דיווח הערב דובר צה"ל. המחבל פשט לשטח מדינת ישראל בטבח 7 באוקטובר, כך מסר דובר צה"ל.

על פי ההודעה הרשמית, במהלך המלחמה ובפרט בתקופה האחרונה פעל המחבל להטמנת מטענים ברחבי רצועת עזה במטרה לפגוע בכוחות צה"ל. בנוסף, קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל ופעל להעלאת הכשירות של מחבלי הארגון ולשיקום יכולותיו, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.

בצה"ל הדגישו כי המחבל חוסל במטרה להסיר את האיום שהיווה. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

החיסול מצטרף לשורת פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. כפי שדווח ב'כיכר השבת', צה"ל חיסל בשבוע שעבר את ג'האד אסמעיל, ראש חוליית נוח'בה שלקח חלק בחטיפת לוחמי השריון מטנק 3 ובהרג סמל שקד דהן ז"ל. המחבל המשיך לתכנן מתווי טרור והפר את הפסקת האש.

בנוסף, חוסלו בימים האחרונים רפאת אבו זמר, מפקד פלוגה במטה המבצעים של חמאס, ומחמד עגור, פעיל בייצור אמצעי לחימה. שני המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.