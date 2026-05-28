צה"ל מעדכן כי שלשום (שלישי) חוסל במרחב חאן יונס, איהאב כריזם, ראש תשתית מרכזית להעברת כספים של ארגון הטרור חמאס. החיסול מהווה מכה משמעותית ליכולות המימון של הארגון ולניסיונותיו להתאושש מהמלחמה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, כריזם היה אחראי על ניהול העברות כספים בהיקף של מיליוני דולרים לזרוע הצבאית של חמאס. במסגרת תפקידו, שימש כעורק מרכזי במערך המימון של הארגון, תוך שהוא מעביר משאבים כספיים נרחבים המיועדים לפעילות טרור ולחימוש.

המשיך לפעול בניגוד להסכם

בתקופה האחרונה, כך עולה מהמידע המודיעיני, כריזם המשיך להפר את הסכם הפסקת האש באופן בוטה. פעולותיו אפשרו לארגון הטרור לקדם ולהוציא לפועל מתווי טרור בטווח הזמן המיידי נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה ונגד אזרחי מדינת ישראל.

גורמי ביטחון מדגישים כי חיסולו של כריזם מהווה פגיעה משמעותית בניסיונות השיקום וההתעצמות של ארגון הטרור חמאס. ניתוק עורק הכספים מקשה על יכולת הארגון לממן פעילות טרור ולשקם את תשתיותיו הצבאיות שנפגעו במהלך המלחמה.

חיסול נוסף במקביל

במקביל לחיסולו של כריזם, חוסל בתקיפה גם המחבל מחמד אלהבאש, שכיהן כראש יחידה במטה הייצור של ארגון הטרור חמאס. על פי הנמסר, אלהבאש לקח חלק פעיל בייצור אמצעי לחימה עבור הארגון במהלך המלחמה, תוך שהוא מקדם את יכולות הייצור והחימוש של חמאס.

החיסול הכפול מצטרף לשורה של פעולות מבצעיות שמבצע צה"ל ברצועה בימים האחרונים. כפי שדיווחנו בכיכר השבת, צה"ל תקף לאחרונה שני מחבלים מרכזיים נוספים בארגון הטרור - מפקד חטיבת צפון הרצועה וסגן מפקד חטיבת עזה, שהיוו דמויות בולטות בזרוע הצבאית.

שרשרת חיסולים מתמשכת

הפעילות המבצעית נמשכת במסגרת מאמץ רחב להסרת איומים מיידיים על כוחות צה"ל ועל אזרחי ישראל. רק לפני ימים ספורים חוסל מוחמד עודה, שכיהן כמפקד הזרוע הצבאית של חמאס, בתקיפה אווירית מדויקת בצפון רצועת עזה.

עודה, שמונה לתפקידו רק שבוע לפני חיסולו, היה אחד האדריכלים המרכזיים של הטבח ב-7 באוקטובר כראש מטה המודיעין של הארגון. חיסולו המהיר הדגים את נחישות כוחות הביטחון לצוד את מנהיגי הטרור, גם אם הם ממונים לתפקידיהם זמן קצר לפני כן.

"כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם הפסקת האש, אך ממשיכים לפעול בנחישות להסרת כל איום מיידי על הלוחמים והאזרחים. הפעילות המבצעית כוללת תקיפות ממוקדות נגד מפקדים בכירים, השמדת מחסני נשק ומניעת ניסיונות השיקום של תשתיות הטרור", נמסר מדובר צה"ל.