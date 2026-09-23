חוסל שר האוצר של חמאס: מוחמד אבו עלואן נמחק בחאן יונס

צה"ל ושירות הביטחון הכללי הנחיתו הבוקר (רביעי) מכה קשה על ארגון הטרור חמאס, כאשר חיסלו בפעולה מדויקת בחאן יונס את מוחמד אבו עלואן, שהחזיק בתפקיד הקריטי של ראש מחלקת הכספים של הארגון. אבו עלואן היה אחראי על הצינור הפיננסי שהזין את פעילות הטרור של חמאס ברצועה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הודיעו על החיסול בהודעה משותפת, בה שיבחו את כוחות צה"ל ושב"כ על הפעולה המדויקת ועל הפעילות התקיפה לסיכול אויבי ישראל.

"אנחנו ממשיכים לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו, לפגוע במקורות המימון שלו ולהשמיד את תשתיות הטרור", נמסר בהודעה. "לא נאפשר לחמאס לשקם את כוחו ולא נעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה".

חיסולו של אבו עלואן מהווה מכה אנושה ליכולות התפעוליות והכלכליות של ארגון הטרור. כראש מחלקת הכספים, היה אבו עלואן אחראי על ניהול התקציבים, העברת כספים ומימון פעילות הטרור של חמאס ברצועת עזה. הפגיעה בו צפויה לשבש את יכולת הארגון לממן את פעילותו ולשלם משכורות למחבליו.

הפעולה מצטרפת למאמצים המתמשכים של מערכת הביטחון לפגוע בצמרת חמאס ובתשתיות הטרור ברצועה. בשבועות האחרונים ממשיכים כוחות צה"ל לפעול בעוצמה נגד מפקדי הארגון, תוך שהם מנסים למנוע ממנו לשקם את כוחו ולהתארגן מחדש.

במקביל, כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות נרחבת גם ביהודה ושומרון. הלילה פעלו מסתערבי מג"ב איו"ש בהכוונת שב"כ בכפר קליל שבגזרת חטיבת שומרון, ועצרו מבוקש פעיל בארגון הטרור פת"ח שעל פי החשד פעל לקידום פעילות טרור נגד כוחות הביטחון.