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מבצע מדויק

חוסל שר האוצר של חמאס: מוחמד אבו עלואן נמחק בחאן יונס

מוחמד אבו עלואן חוסל בפעולה מדויקת של צה"ל ושב"כ • נתניהו וכ"ץ: לא נעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה | מכה אנושה ליכולות הכלכליות של הארגון (צבא וביטחון)

3תגובות
זירת התקיפה בחאן יונס (צילום: לפי סעיף 27א)

ושירות הביטחון הכללי הנחיתו הבוקר (רביעי) מכה קשה על , כאשר חיסלו בפעולה מדויקת בחאן יונס את מוחמד אבו עלואן, שהחזיק בתפקיד הקריטי של ראש מחלקת הכספים של הארגון. אבו עלואן היה אחראי על הצינור הפיננסי שהזין את פעילות הטרור של חמאס ברצועה.

ראש הממשלה ושר הביטחון ישראל כ"ץ הודיעו על החיסול בהודעה משותפת, בה שיבחו את כוחות צה"ל ושב"כ על הפעולה המדויקת ועל הפעילות התקיפה לסיכול אויבי ישראל.

"אנחנו ממשיכים לרדוף את מפקדי חמאס ופעיליו, לפגוע במקורות המימון שלו ולהשמיד את תשתיות הטרור", נמסר בהודעה. "לא נאפשר לחמאס לשקם את כוחו ולא נעצור עד שלא יהיה חמאס בעזה".

חיסולו של אבו עלואן מהווה מכה אנושה ליכולות התפעוליות והכלכליות של ארגון הטרור. כראש מחלקת הכספים, היה אבו עלואן אחראי על ניהול התקציבים, העברת כספים ומימון פעילות הטרור של חמאס ברצועת עזה. הפגיעה בו צפויה לשבש את יכולת הארגון לממן את פעילותו ולשלם משכורות למחבליו.

הפעולה מצטרפת למאמצים המתמשכים של מערכת הביטחון לפגוע בצמרת חמאס ובתשתיות הטרור ברצועה. בשבועות האחרונים ממשיכים כוחות צה"ל לפעול בעוצמה נגד מפקדי הארגון, תוך שהם מנסים למנוע ממנו לשקם את כוחו ולהתארגן מחדש.

במקביל, כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות נרחבת גם ביהודה ושומרון. הלילה פעלו מסתערבי מג"ב איו"ש בהכוונת שב"כ בכפר קליל שבגזרת חטיבת שומרון, ועצרו מבוקש פעיל בארגון הטרור פת"ח שעל פי החשד פעל לקידום פעילות טרור נגד כוחות הביטחון.

מסתערבי מג"ב איו"ש (צילום: דוברות המשטרה)

המסתערבים נכנסו לכפר בצורה מסתערבת והגיעו למתחם שבו שהה המבוקש. הכוחות סגרו על המבנה והפעילו נוהל "סיר לחץ", שבסיומו יצא המבוקש והסגיר את עצמו לידי הלוחמים. המבוקש נעצר והועבר להמשך טיפול וחקירה בשירות הביטחון הכללי.

הפעילות המבצעית המתמשכת של כוחות הביטחון משקפת את הנחישות למנוע מארגוני הטרור להתארגן מחדש ולבצע פיגועים. חיסולו של אבו עלואן מהווה עוד צעד בשרשרת הפגיעות בצמרת חמאס ובתשתיות הטרור, תוך שמירה על לחץ מתמיד על הארגון ומניעת יכולתו לשקם את כוחו.
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3 תגובות

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3
כמה פעמים אפשר לחסל שר אוצר בחמאס , בכיר, מפקד גדוד, זה פשוט דה ז'ה וו על הדה ז'וו. פטריות בגשם
שוב?
2
מפריע לך שחיסלו אותו ?
יהודי פשוט
1
אני לא מצליח לאחוז את מי חיסלו ומי לא, כל יומים כותבים שחיסלו את מח"ט פלוני ומח"ט אלמוני, שר זה ובכיר זה. תעשו רשימה מסודרת של כל מי שיש להם, וכל פעם שחוסל מישהו תעשו עליו איקס, וכך נדע מי אין ומי בדרך לאין.
נחום

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