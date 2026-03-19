כיכר השבת
לא שוכחים אף גזרה

תיעוד צבעוני | באופן מדויק: מפקד המודיעין הצבאי של חמאס - חוסל

צה"ל ושב"כ חיסלו באופן מדויק את מפקד המודיעין הצבאי של חטיבת חאן יונס בארגון הטרור חמאס, שפעל בתקופה האחרונה בניגוד להסכם, לשיקום יכולות הארגון ברצועת עזה, ותכנן לבצע מתווי טרור לעבר כוחות צה"ל | צפו (חדשות ביטחון)

התיעוד מהחיסול
התיעוד מהחיסול| צילום: צילום: דו"צ
התיעוד מהחיסול (צילום: דו"צ)

דובר צה"ל מעדכן הבוקר (חמישי) כי כוחות צה"ל ושב"כ תקפו וחיסלו אתמול את מחמד אבו שהלה, מפקד המודיעין הצבאי של בחטיבת חאן יונס.

שהלה, שימש במהלך המלחמה כקצין המודיעין של בכירי החטיבה ולקח חלק בתכנון טבח ה-7 באוקטובר בחטיבת חאן יונס.

כמו כן, שהלה פעל בתקופה האחרונה בניגוד להסכם, לשיקום יכולות הארגון ברצועת עזה, ותכנן לבצע מתווי טרור לעבר כוחות צה"ל הפועלים ברצועה ומדינת ישראל.

המחבל הותקף באופן מדויק על מנת להסיר איום מיידי על כוחות צה"ל. טרם התקיפה ננקטו צעדים כדי לצמצם את הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדוייק, תצפיות מהאוויר ומידע מודיעיני נוסף.

"כוחות צה"ל ושב"כ פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי", נמסר מדובר צה"ל.

כיכר השבת
