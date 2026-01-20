בכירים בארגון הטרור חמאס נערכים לצאת מרצועת עזה - במסגרת כניסת הממשל הטכנוקרטי ברצועה ויישום השלב השני של הפסקת האש, שעל כניסתו לתוקף הכריז שליחו של טראמפ, סטיב ויטקוף, בשבוע שעבר.

בעיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי, שיוצא לאור בלונדון, דווח היום (שלישי) כי בקרב מפקדי ארגון הטרור נערכים ל"יציאה בטוחה" מרצון מהרצועה. בין היתר הוזכרה טורקיה כאחת המדינות שאליהן יעברו.

יחד עם זאת דווח כי יש מפקדים בחמאס שמסרבים לצאת. גורם בחמאס שלא נמצא בעזה אף אמר לעיתון כי הנושא כלל לא נמצא על הפרק.

גורמים פלסטינים אמרו לאתר Ynet הישראלי כי ההסדר המתגבש כולל יציאה של מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל חדאד, שנותר בחיים לאחר שמרבית צמרת הארגון חוסלה. יחד עם זאת לא ברור אם אכן הוא יעזוב את הרצועה מרצונו.