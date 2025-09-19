חמאס מונע מדמויות מפתח לברוח מהעיר עזה; רופאים הוחזרו בכוח

כוח מיוחד של חמאס מונע בכוח מאנשי מפתח ברצועת עזה להימלט דרומה – כך חושף אמיר בוחבוט באתר 'וואלה', על בסיס מידע שהגיע לגורמי ביטחון בישראל.

מדובר בפעילים של “יחידת חץ”, יחידה ייעודית של חמאס שתפקידה להשליט סדר באמצעות אלימות ולאתר משתפי פעולה עם ישראל.

לפי הדיווחים, אנשי היחידה נפרסו לאורך ציר הפינוי שצה”ל אפשר לאזרחים להשתמש בו, ועצרו בדרכם פקידי ממשלה בכירים, ראשי עיריות ורופאים שביקשו לעזוב את העיר עזה עם משפחותיהם.

בין היתר דווח על מספר רופאים בכירים מבית החולים שיפא שניסו להימלט דרומה אך נבלמו והוחזרו לצפון.

במערכת הביטחון מעריכים כי מדובר בהיערכות מואצת של חמאס במהלך היממה האחרונה, במטרה לסכל את מאמצי ישראל להנעת אוכלוסייה דרומה ולמנוע התמוטטות של שלטון הארגון בעיר עזה. למרות זאת, בצה”ל מדווחים כי התושבים ממשיכים לעזוב את העיר בהמוניהם.

שר הביטחון ישראל כ”ץ שיבח את פיקוד הדרום, בפיקודו של האלוף יניב עשור, ואת מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף רסאן עליאן, על ניהול מבצעי הפינוי. לדבריו, “צה”ל מוכיח נחישות ויעילות בהנעת האוכלוסייה תוך שמירה על רציפות מבצעית”.

גורמי צבא מציינים כי במקביל למהלכים של חמאס, גוברת הביקורת מבין התושבים ברצועה. ברשתות החברתיות מתפרסמות קריאות זעם נגד הארגון על כך שאינו מקדם עסקה לשחרור החטופים ומעדיף להמשיך בלחימה.

“אנשים מבינים שייתכן וזו הפעם האחרונה שבה יראו את בתיהם”, אמרו הגורמים, “והם מפנים אצבע מאשימה כלפי חמאס”.

עוד מעריכים בצה”ל כי בחמאס מזהים סכנה ממשית לשרידות הארגון במקרה של אובדן העיר עזה. “הארגון חושש שישראל הולכת עד הסוף, ושלאחר כיבוש העיר צה”ל יתקדם למחנות המרכז ויקים ממשל צבאי”, אמרו.