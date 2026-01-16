שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל הודיעו היום בהודעה משותפת כי עצרו אזרחית ישראלית, תושבת הצפון, שפעלה במהלך המלחמה עבור חמאס.

בפעילות משותפת של שב״כ ומחוז חוף במשטרת ישראל, נעצרה במהלך השבועות האחרונים ראניה דנדן, אזרחית ישראלית בת 51, תושבת קריית מוצקין, בחשד שפעלה מטעם ארגון הטרור חמאס בשטח ישראל.

מחקירתה בשב״כ ובמשטרה עלה כי דנדן פעלה עבור חמאס מתוך רצון מוצהר לתמוך ב״התנגדות״ נגד מדינת ישראל על רקע המלחמה המתנהלת, ובכך לקחה חלק בסיוע לקידום מטרות הארגון.

עוד נמצא כי פעלה לסייע לפרופילים פיקטיביים המזוהים עם חמאס ברחבי העולם, במטרה להפיץ מידע שקרי שנועד לזרוע פחד ולהשפיע על החוסן של החברה הישראלית.

גורמי הביטחון ציינו כי מאז תחילת המלחמה נרשמה עלייה בפעילות מה שמכונה ״מרחב גדה״ של חמאס בחו״ל, הכוללת בין היתר לוחמה פסיכולוגית והפצת דיסאינפורמציה – פעילות מהסוג שלפי החשד קודמה גם על ידי דנדן.

בתום חקירתה בשב״כ ובמשטרה, הוגש נגדה היום (שישי) כתב אישום בבית המשפט המחוזי בחיפה, באמצעות עו״ד שיקמה נחמיאס מפרקליטות מחוז חיפה.

בשב״כ ובמשטרת ישראל הדגישו כי ימשיכו לפעול בנחישות לאיתור ולסיכול פעילות טרור, וינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי למצות את הדין עם כל מי שמעורב בפעילות המסכנת את ביטחון מדינת ישראל ואזרחיה.