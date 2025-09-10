יממה לאחר התקיפה הדרמטית של מטה חמאס בבירת קטאר, בישראל לא יודעים לומר האם התקיפה השיגה את המטה ובכירי חמאס השוהים בקטאר אכן חוסלו.

לדברי גורמים בישראל: "אין בידינו אימות על הצלחת החיסול לגבי אף אחד מהשמות הרלוונטיים". כמו כן, במקביל, גורמי מודיעין הביעו ספק בהצלחת המבצע והתבטאו כי "זה נראה לא טוב", אך הדגישו כי עצם התקיפה בקטאר העבירה את המסר לבכירי חמאס.

בתוך כך, בקטאר דיווחו הבוקר (רביעי) כי בכירי חמאס סיימו את הפגישה ועזבו את מטה חמאס דקות ספורות לפני שמטוסי חיל האוויר הפציצו את המבנה ובכך ניצלו מהחיסול.

העיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הקטארי ציטט גורמים בקטאר שטענו: "התקיפה הישראלית בקטאר התרחשה אתמול דקות לאחר שמשלחת המשא ומתן של חמאס סיימה את פגישתה".

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, התייחס הבוקר לתקיפה אך לא פירט האם היא הצליחה ואמר: "מבצע "פסגת האש" לסיכול בכירי החמאס: מדיניות הביטחון של ישראל ברורה - ידה הארוכה של ישראל תפעל נגד אויביה בכל מקום. אין מקום שבו יוכלו להסתתר".

כ"ץ שיגר מסר מאיים: "כל מי שהיה שותף לטבח ה-7 באוקטובר יתן את הדין במלואו. כל מי שמפעיל טרור נגד ישראל ייפגע".

לדבריו: "אם מרצחי החמאס לא יקבלו את תנאי ישראל לסיום המלחמה ובראשם שחרור כל החטופים והתפרקות מנשקם - הם יושמדו ועזה תיהרס".

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, אמר הלילה לכתבים: "אני לא מרוצה בכלל מהתקיפה הישראלית בקטאר, אני לא מתלהב מזה. אני לא מתלהב מכל הסיטואציה. זו לא סיטואציה טובה. אבל אומר כך: אנחנו רוצים את החטופים בחזרה, אבל אנחנו לא מתלהבים מהאופן שבו הדברים התנהלו היום".

כזכור, בחמאס טענו אתמול כי ניסיון החיסול נכשל: "הניסיון הבוגדני של הכיבוש הציוני להתנקש במשלחת המשא ומתן של חמאס בדוחא, בירת קטאר, היום הוא פשע מתועב, תוקפנות בוטה והפרה בוטה של ​​כל הנורמות והחוקים הבינלאומיים".

בארגון הטרור הוסיפו: "אנו מאשרים את כישלונו של האויב להתנקש באחינו במשלחת המשא ומתן. המתקפה על משלחת המשא ומתן, בעת שדנו בהצעתו האחרונה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, מאשרת מעל לכל ספק שנתניהו וממשלתו אינם רוצים להגיע להסכם כלשהו ומחפשים במכוון לסכל כל הזדמנויות ולסכל מאמצים בינלאומיים, תוך התעלמות מחיי אסיריהם המוחזקים על ידי ההתנגדות, מריבונותן של מדינות, או מביטחון ויציבות האזור".