רשויות הביטחון ביוון הודיעו היום (ראשון) כי חשפו תא טרור ועצרו באי כרתים גבר ממוצא פלסטיני המשתייך לארגון הטרור חמאס והוא תכנן פיגוע משמעותי נגד ישראלים.

מהמשטרה באתונה נמסר כי הוא נאשם בחברות בארגון הטרור חמאס המוגדר כארגון טרור באיחוד האירופי וביוון, ובתכנון פיגועי טרור.

לפי דיווחים בתקשורת היוונית, ייתכן שהחשוד תכנן לתקוף אוניית נופש ישראלית של חברת מנו ספנות שאמורה להגיע לאי כרתים ביום שלישי הקרוב.

עם זאת, יצוין כי עד כה אין ראיה חותכת לטענות אלו, ובמשטרה טוענים נכון לעכשיו, כי אין ראיות המצביעות ישירות על כוונה לפגוע דווקא בספינה הזו.

הפלסטיני החשוד, שהגיע ליוון לפני כשנה, נעצר בשבת האחרונה בעיר אגיוס ניקולאוס שבכרתים, שם הוא מועסק בבית מלון.

על פי המשטרה המקומית הוא קיבל הכשרה מחמאס, ויש בידיה מידע הקושר אותו לשני פלסטינים שנעצרו לאחרונה בקפריסין והיו חלק מאותה חוליית טרור שתכננה פיגועים.

מעקב של 15 יום והפיכת דירה למעבדת נפץ

התקשורת ביוון דיווחה כי המעצר בוצע על-ידי שירותי הלוחמה בטרור וה-EYP (שירות המודיעין הלאומי היווני) אחרי 15 ימים שבהם היה נתון למעקב, ותוך שיתוף פעולה עם סוכנויות מודיעין זרות.

על פי הידוע עד כה, במקביל לעבודתו במלון בכרתים הוא החזיק דירה שכורה באזור פטיסיה שבמרכז אתונה, והפך אותה למעבדה לחומרי נפץ.

כמו כן דווח, כי החשוד נסע לאחרונה עם אחד משני העצורים בקפריסין למלזיה, ושם קיבל מאנשי חמאס הכשרה בהכנת חומרי נפץ סינתטיים.

בדירתו באתונה נמצאו ציוד מעבדה כמו מתקנים למילוי נוזלים ומאזניים מדויקים, וכן חומרים כימיים היכולים לשמש להכנת פצצה.

בפשיטות שנערכו בדירה באתונה ובכרתים החרימו החוקרים מכשירים סלולריים, מחשבים ניידים, ציוד מעבדה ואמצעים לאחסון נתונים.