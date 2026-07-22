חיזבאללה בפאניקה: סוריה סוגרת גבולות וחונקת את הציר האיראני

אנשי אופוזיציה משחיתים שלט עם דיוקנו של בשאר אל-אסד ( צילום: ההסברה הצבאית של המהפכה הסורית )

ארגון הטרור חיזבאללה מוצא את עצמו בימים אלה במצב חסר תקדים של בידוד ופרנויה. לאחר שאיבד את עומקו האסטרטגי עם נפילת משטר אסד, הארגון מתמודד כעת עם סגירת צינור ההספקה המרכזי שלו מאיראן דרך סוריה. נשיא סוריה החדש, אחמד א-שרע, מוכיח בשטח כי אינו מתכוון לשמש כנתיב מעבר לנשק איראני, ומבצע סדרת פעולות שמעמידות את חיזבאללה בפני משבר קיומי.

על פי דיווחים לבנוניים, ראשי חיזבאללה מנהלים מזה שבועות מגעים אינטנסיביים וקודחים בניסיון לפענח את כוונותיו האמיתיות של א-שרע. הרקע לדרמה הוא הצעתו המרעישה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לפיה וושינגטון שוקלת להעניק "אור ירוק" לדמשק לפעול צבאית בתוך לבנון כדי לעקור את תשתיות חיזבאללה.

פרובוקציות בדרום סוריה - צילום: "סאם סוריה" (Sam Syria), פרובוקציות בדרום סוריה | צילום: צילום: "סאם סוריה" (Sam Syria), 10 10 0:00 / 0:34

סירוב פומבי מול פעולות בשטח הרכב עשה את דרכו ללבנון – אבל מה שהוסתר בתאים הסודיים הדהים את כולם דני שפיץ | 08:51 פקיסטן: 10 מיליארד דולר תמורת תיווך איראן כיכר השבת | 11:47 א-שרע דחה בינתיים בפומבי את היוזמה האמריקנית, והבהיר כי כל עוד ישראל מחזיקה בשטחים בדרום לבנון ובדרום סוריה, דיבורים על פירוק חיזבאללה הם חסרי שחר. השליט הסורי החדש חושש מהקזת דם וממיתוג בעולם הערבי כמשתף פעולה עם ישראל, תוך שהוא מעדיף לרפא את "הפצע הסורי ההיסטורי" שהותיר הארגון במלחמת האזרחים. אולם מעבר לרטוריקה, הממשל החדש בדמשק מוכיח באפס מעשה כי פניו אינו לשיתוף פעולה עם ציר ההספקה האיראני. הרשויות בסוריה הודיעו השבוע כי סיכלו ניסיון להבריח מאות רימונים לשטח לבנון, כאשר לפי גורמים סוריים המשלוח היה מיועד לחיזבאללה. אנשי המכס במעבר ג'דידת יאבוס באזור הכפרי של דמשק עצרו רכב שהיה בדרכו ללבנון וגילו בתוכו 226 רימונים מסוג RGC שהוסתרו בתאים סודיים.

סוריה החרימה מאות רימונים - צילום: צבא סוריה סוריה החרימה מאות רימונים | צילום: צילום: צבא סוריה 10 10 0:00 / 1:13

משלוחי ענק נתפסים בגבול

האירוע מגיע ימים ספורים לאחר שסוריה הודיעה על סיכול ניסיון הברחת משלוח גדול יותר של נשק וטילים מתקדמים דרך הגבול הסורי-עיראקי, שלטענתה היה בדרכו לחיזבאללה בלבנון. בשנים האחרונות שימשה סוריה נתיב מרכזי להעברת אמצעי לחימה מאיראן לחיזבאללה, אך לאחר שינויי השלטון והמצב הביטחוני באזור, הרשויות הסוריות החדשות הצהירו במספר מקרים על עצירת משלוחי נשק שנועדו לארגון השיעי.

שליחים מטורקיה ומקטאר ניסו לתווך בין הצדדים ולהרגיע את הרוחות, אך בחיזבאללה מסרבים לשים את יהבם על הבטחות דיפלומטיות חסרות כיסוי. הארגון חי בתחושת רדיפה ופרנויה עמוקה לפיה א-שרע ממתין להזדמנות נוחה – או להסרת סנקציות בינלאומיות – כדי להפנות את צבאו החדש והמשוריין נגד מעוזי הטרור בבקאע ובארמל.

היערכות צבאית בגבול המזרחי

המציאות החדשה בשטח קיבלה ביטוי מבצעי דרמטי. בעקבות הנסיגה המאלצת של כוחות הארגון מתוך סוריה חזרה לשטח לבנון, חיזבאללה ריכז בגזרה הצפון-מזרחית והמזרחית כוח עצום המונה בין 3,000 ל-5,000 לוחמים מובחרים, הכוללים יחידות טריטוריאליות של הבקאע ושרידים ששרדו מכוח רדואן.

מנגד, בגזרה הסורית מתחולל מהפך חסר תקדים: צבא סוריה החדש פרס באזור אלפי חיילים חמושים, כולל דיוויזיות שריון וקומנדו מנוסות יחד עם סוללות רקטות המופנות ישירות לעבר מעוזי חיזבאללה. לנוכח פשיטות מקומיות שכבר בוצעו באזור ג'רד אל-הרמל, חיזבאללה הורה על העלאת הכוננות לדרגה הגבוהה ביותר, חפר מחדש במעמקי וואדיות הבקאע, ונערך לכל תרחיש אפשרי – כולל עיכול מהלומת פתע מהחזית המזרחית.

פגישת רוביו ונשיא לבנון ( צילום: עמוד ה-X של רוביו )

מתיחות פנימית בלבנון

המתיחות הגוברת באזור משתקפת גם בזירה הפנימית הלבנונית. חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, חסן עז א-דין, יצא בהתקפה חריפה על נשיא לבנון ג'וזף עאון. בנאום שנשא בביירות, טען עז א-דין כי "היהירות של נשיא לבנון והתעקשותו להמשיך במו"מ הישיר עם ישראל, מציב את הזירה הלבנונית בפני פיצול ומחליש את ההבנות וההסכמות הלאומיות".

עז א-דין הוסיף והאשים את עאון בכך שהוא "מונע ממנו להיות נשיא של כל הלבנונים, אלא הוא הפך להיות נשיא של קבוצה בעם הלבנוני". ההתקפה מגיעה בעיצומה של מתיחות פנימית בלבנון סביב יישום ההסכם עם ישראל והמשא ומתן בתיווך אמריקני. כזכור, נשיא לבנון עאון הגיע לביקור ממלכתי ראשון בבית הלבן מאז 2009, במהלכו הוא נפגש עם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו.

כך, בעודם מתחפרים בחרדה במנהרות ובמעוזי הבקאע, מבינים ראשי ארגון הטרור את האמת המרה והסופית: עידן החגיגות האזוריות והשליטה ללא עוררין על אדמת סוריה תם לבלי שוב. מי שהתיימר להיות אדון המרחב מוצא את עצמו מוקף חומות ברזל, נטול עומק אסטרטגי ורועד מפני השכנים שפעם סרו למרותו. האיום הקטלני ביותר על עתידו של חיזבאללה אינו מגיע עוד רק מחיל האוויר הישראלי, אלא קם עליו מן המזרח – שם נסגרת לאט ובבטחה מלכודת המוות של ציר הרשע.