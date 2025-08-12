ההונאה נחשפה: מחבלים בעזה התחזו לעובדי סיוע – והושמדו

חיסול המחבלים ( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל חשף כי בתקיפה אווירית ממוקדת שבוצעה בשבוע שעבר ברצועת עזה חוסלו חמישה מחבלים חמושים, שניסו להסוות את פעילותם באמצעות התחזות לעובדי סיוע בינלאומי. על פי ההודעה, המחבלים שהו בסמוך לרכב שסומן בסמל ארגון "המטבח המרכזי העולמי" (WCK) – אף שלארגון לא היה כל קשר לכלי הרכב או לנוכחים.