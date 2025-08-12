כיכר השבת
סגירת מעגל מהירה 

ההונאה נחשפה: מחבלים בעזה התחזו לעובדי סיוע – והושמדו

חוליית מחבלים עם וסטים צהובים הדביקו סמל של ארגון הומניטרי בינלאומי במטרה להטעות את צה"ל ולהתחמק מפגיעה – אך זוהו וחוסלו בתקיפה ממוקדת | צפו (צבא)

חיסול המחבלים (צילום: דובר צה"ל)

חשף כי בתקיפה אווירית ממוקדת שבוצעה בשבוע שעבר ברצועת עזה חוסלו חמישה מחבלים חמושים, שניסו להסוות את פעילותם באמצעות התחזות לעובדי סיוע בינלאומי. על פי ההודעה, המחבלים שהו בסמוך לרכב שסומן בסמל ארגון "המטבח המרכזי העולמי" (WCK) – אף שלארגון לא היה כל קשר לכלי הרכב או לנוכחים.

לפי צה"ל, המחבלים לבשו וסטים צהובים והדביקו את סמל הארגון על הרכב במכוון, בניסיון לנצל את האמון שניתן לארגוני הסיוע ולחמוק מפגיעה.

נציגי מתפ"ש בעזה פנו ל-WCK, וזה אישר כי לרכב אין כל זיקה לארגון.

במהלך הימים האחרונים זוהה הרכב במרחב דיר אל-באלח, כשמסביבו פעלו מספר מחבלים חמושים אשר נשקפה מהם סכנה מיידית לכוחות בשטח. בתום סגירת מעגל מהירה, כלי טיס של חיל האוויר ביצע תקיפה מדויקת וחיסל את כל המעורבים.

בצה"ל הדגישו כי חמאס וארגוני טרור נוספים ממשיכים לנצל באופן ציני את המאמץ ההומניטרי ברצועה לצורכי טרור. "נמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם ארגוני הסיוע הבינלאומיים כדי למנוע את ניצולם למטרות טרור", נמסר.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר