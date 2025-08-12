ההונאה נחשפה: מחבלים בעזה התחזו לעובדי סיוע – והושמדו

צה"ל חשף כי בתקיפה אווירית ממוקדת שבוצעה בשבוע שעבר ברצועת עזה חוסלו חמישה מחבלים חמושים, שניסו להסוות את פעילותם באמצעות התחזות לעובדי סיוע בינלאומי. על פי ההודעה, המחבלים שהו בסמוך לרכב שסומן בסמל ארגון "המטבח המרכזי העולמי" (WCK) – אף שלארגון לא היה כל קשר לכלי הרכב או לנוכחים.
לפי צה"ל, המחבלים לבשו וסטים צהובים והדביקו את סמל הארגון על הרכב במכוון, בניסיון לנצל את האמון שניתן לארגוני הסיוע ולחמוק מפגיעה.
נציגי מתפ"ש בעזה פנו ל-WCK, וזה אישר כי לרכב אין כל זיקה לארגון.
במהלך הימים האחרונים זוהה הרכב במרחב דיר אל-באלח, כשמסביבו פעלו מספר מחבלים חמושים אשר נשקפה מהם סכנה מיידית לכוחות בשטח. בתום סגירת מעגל מהירה, כלי טיס של חיל האוויר ביצע תקיפה מדויקת וחיסל את כל המעורבים.
בצה"ל הדגישו כי חמאס וארגוני טרור נוספים ממשיכים לנצל באופן ציני את המאמץ ההומניטרי ברצועה לצורכי טרור. "נמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם ארגוני הסיוע הבינלאומיים כדי למנוע את ניצולם למטרות טרור", נמסר.
