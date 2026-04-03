במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, חוסלו כ-15 מחבלים מארגון חיזבאללה בהתקפה ממוקדת מהאוויר, כך נמסר מדובר צה"ל.

הפעולה בוצעה בהכוונת אוגדה 146, כאשר כוחות חטיבת האש 213 וחטיבה 226 זיהו את המחבלים במרחב פעילותם. לאחר זיהוי מהיר, הוזנקו מטוסי קרב של חיל האוויר שביצעו תקיפה מדויקת וחיסלו את המחבלים.

בין היתר, זיהו כוחות חטיבת האש חוליית מחבלים שתכננה לשגר טילי נ״ט לעבר שטח מדינת ישראל. בסגירת מעגל מהירה הותקפה החוליה מן האוויר והושמדה בטרם ביצוע הירי.

במקביל לפעילות הסיכול, איתרו הכוחות בשטח אמצעי לחימה שונים, בהם נשקים, וסטים ורימונים, ששויכו לארגון חיזבאללה.