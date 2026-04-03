כיכר השבת
סגירת מעגל

בהתקפה ממוקדת בדרום לבנון: חוסלו מחבלים שתכננו שיגור נ"ט לישראל

כוחות צה"ל זיהו חוליות מחבלים במרחב הפעילות והכווינו תקיפות מהאוויר | בין היעדים: חוליה שתכננה לשגר טילי נ״ט לעבר ישראל | אמצעי לחימה נתפסו בשטח (ביטחוני)

במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, חוסלו כ-15 מחבלים מארגון חיזבאללה בהתקפה ממוקדת מהאוויר, כך נמסר מדובר .

הפעולה בוצעה בהכוונת אוגדה 146, כאשר כוחות חטיבת האש 213 וחטיבה 226 זיהו את המחבלים במרחב פעילותם. לאחר זיהוי מהיר, הוזנקו מטוסי קרב של חיל האוויר שביצעו תקיפה מדויקת וחיסלו את המחבלים.

בין היתר, זיהו כוחות חטיבת האש חוליית מחבלים שתכננה לשגר טילי נ״ט לעבר שטח מדינת ישראל. בסגירת מעגל מהירה הותקפה החוליה מן האוויר והושמדה בטרם ביצוע הירי.

במקביל לפעילות הסיכול, איתרו הכוחות בשטח אמצעי לחימה שונים, בהם נשקים, וסטים ורימונים, ששויכו לארגון .

| צילום: דובר צה"ל
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (91%)

לא (9%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר